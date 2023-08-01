СК РФ завёл уголовное дело на пенсионера, который отправлял деньги террористам

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Пенсионер перевёл деньги в поддержку участника террористической организации, за это отношении него возбудили уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в московском управлении Следственного комитета.
Было проведено девять обысков, в результате которых обнаружены люди, незаконно пребывающие на территории России. С ними сотрудничал осуждённый пенсионер. В рамках уголовного дела было допрошено ещё 230 человек.
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Анастасия Чинкова