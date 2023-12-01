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СК РФ завёл уголовное дело на воспитателя из-за признаков истязания детей в Чите

01 декабря 2023, 02:00
Фото: iStock/Nadezhda1906

Фото: iStock/Nadezhda1906

В Чите в отношении воспитателя детского сада возбуждено уголовное дело, сотрудника дошкольного учреждения подозревают в истязании воспитанников. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на управлении СК по Забайкальскому краю.

В ведомстве рассказали, что 30 ноября в СМИ появилась информация об использовании недопустимых методов наказания одним из воспитателей детского сада. Следователи возбудили дело по п. «а» и «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание двух и более несовершеннолетних).

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. Уголовное дело контролирует руководитель управления.

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В центре Москвы из-за удара током погибла лошадь
01 декабря 2023, 00:15

Фото: iStock/Azaliya

В четверг, 30 ноября, в центре Москвы погибла лошадь. Животное по кличке Маффин скончалось от удара током, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
«Хозяйке Маффина тоже досталось, но удар был не такой сильный. С женщиной всё в порядке», — цитирует издание слова собеседника.

Уточняется, что трагедия произошла на улице Большая Дмитровка. Предварительно, женщина ехала на лошади верхом, когда животное поразил разряд тока.


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#животное
#трагедия
#женщина
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#москва
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В Петербурге арестовали начальника следствия МВД, обвиняемого во взятке
В Петербурге арестовали начальника следствия МВД Шиховцова
30 ноября 2023, 23:46

Фото: iStock/ronstik

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд арестовал начальника следственного отдела ГУ МВД РФ Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника юстиции Игоря Шиховцова и его подчинённую майора юстиции Александру Зайцеву до 28 января 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.
В пресс-службе городских судов уточнили, что Шиховцова и Зайцеву обвиняют в получении взятки в размере восьми миллионов рублей.

«Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Шиховцова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Взятка)», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Следствие утверждает, что Шиховцов и Зайцева вступили в сговор и получили от потерпевшей, которая проходила как свидетель, взятку. Они потребовали от женщины восемь миллионов рублей за непривлечение её к уголовной ответственности.

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#суд
#мвд
#ук
#следствие
#взятка
#рф
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В Ростове-на-Дону на подъездах к горящему рынку перекрыли четыре улицы
В Ростове-на-Дону на подъездах к горящему рынку перекрыли четыре улицы — МВД
30 ноября 2023, 23:34

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Ростове-на-Дону перекрыты четыре улицы на подъездах к горящему вещевому рынку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУМВД РФ по Ростовской области.
«Госавтоинспекция Ростовской области информирует, что в Ростове-на-Дону перекрыты улицы (подъезды к рынку) Лелюшенно и Миронова. С другой стороны рынка перекрыты улицы Днепровский и Каскадная», — цитирует агентство сообщение ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают семь экипажей ДПС.

Вещевые павильоны на улице Миронова загорелись в четверг, 30 ноября. Инцидент случился на территории рынка «Белый Темер», площадь возгорания составила 1,5 тысячи «квадратов». Пожару присвоен третий ранг.



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#инцидент
#происшествия
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#новости
#рф
#пожар
#рынок
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Огнеборцы Мособлпожспаса эвакуировали пять сотрудников горящей фермы
30 ноября 2023, 22:40

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вместе с подразделениями федеральной противопожарной службы и военными приняли участие в тушении пожара и спасении людей в городском округе Чехов. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о возгорании постройки на ферме в деревне Бершово. Огонь охватил всё сооружение.
«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы быстро ликвидировали пожар. Кроме того, огнеборцы эвакуировали пять сотрудников фермы, один из которых получил ожог руки. Спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался», – рассказал начальник караула Владимир Лисейкин
В тушении пожара участвовали 12 человек и три единицы техники».
 
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#происшествие
#подмосковье
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«Он угрожает мне»: Убитая в Турции россиянка жаловалась на своего любовника
Sabah: Убитая в Турции россиянка жаловалась на поступавшие ей угрозы
30 ноября 2023, 22:17

Фото: istock / cyano66

Убитая в Турции гражданка РФ жаловалась знакомым на поступавшие в ее адрес угрозы. Об этом сообщает турецкая газета Sabah, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Вечером 28 ноября в турецком городе Бодрум были найдены тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери. Их хладнокровно убили, выстрелив из ружья. Затем тела завернули в простыни и выбросили у дороги за пределами города. Главным подозреваемым стал любовник и бывший супруг женщины Андрей Кушлевич, который разыскивается в РФ.

«Утверждается, что модель, которая впоследствии привезла в Бодрум детей от первого мужа, в последние месяцы рассказывала своему близкому окружению, что ее литовский любовник угрожал ей», — сообщает издание.
Кроме того, Двизова признавалась, что хочет продать дом и уехать, так как считала, что ее жизнь под угрозой. По предварительным данным, мужчина решил расстраиваться с моделью потому что она хотела лишить его прав на совместных детей. 

Ранее сообщалось, что гражданин Таджикистана пытался убить главу отдела по вопросам миграции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Ростове-на-Дону женщина напала на мать с ребенком в лифте

#дороги
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#женщины
#мужчина
#рф
#тела
#убийство
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В Ростове-на-Дону загорелся рынок на площади 1000 квадратных метров
30 ноября 2023, 21:35

Фото: istock / Distortion Media

Крупнейший вещевой рынок «Темерник» горит в Ростове-на-Дону. Пламя охватило порядка тысячи квадратов.

Как сообщает телеграм-канал Shot, пожар начался с возгорания одного из торговых павильонов.  Пожару уже поставили третий ранг сложности

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают спасательные службы. В тушении задействован 61 человек и 17 единиц техники.

Ранее сообщалось, что Казахстане в Алма-Ате в пожаре задохнулись 13 человек, среди них двое российских студентов. Пожар вспыхнул в подвале трëхэтажного дома на улице Ади Шарипова примерно в 5:30 утра. Многие постояльцы хостела в это время спали. Люди не успели среагировать и вовремя эвакуироваться на улицу.

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#рынок
#пожар
#возгорание
#спасатели
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ФСБ задержала держащих в страхе жителей российского района вымогателей
В Ростовской области ФСБ задержала вымогателей, держащих в страхе весь район
30 ноября 2023, 20:28

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали в Миллеровском районе двух парней 18 и 24 лет, которые занимались вымогательством денег у местных жителей и угрожали им физической расправой. Об этом пишет Лента.ру.

Отмечается, что свои угрозы они неоднократно выполняли. 

«На основании материалов УФСБ России по Ростовской области региональным СУ СК России в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.163 УК России «Вымогательство», — сообщили изданию в пресс-службе ведомства. 
Молодым людям грозит до 7 лет  лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержан украинский агент, который собирал данные о Росгвардии, системе инженерных сооружений и ограждений, предназначенные для обороны Крымского полуострова. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дело
#уголовное дело
#ук
#вымогательство
#сотрудники
#ск
#фсб
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Похищенная в Калужской области восьмилетняя девочка найдена
Под Калугой нашли восьмилетнюю девочку, за которую от матери требовали выкуп
30 ноября 2023, 20:19

Фото: iStock/SB Arts Media

Пропавшая под Калугой 8-летняя девочка, от мамы которой требовали выкуп, найдена живой. Об этом сообщили в СУСК РФ.
Отмечается, что на данный момент она находится в городе Белёв Тульской области в 30 километрах от Козельска. Злату доставили в больницу полицейские для осмотра. По предварительным данным, на её теле нет внешних признаков травм. Сообщается, что с девочкой будут работать следователи для уточнения информации.

Напомним, ранее стало известно, что 29 ноября в Калужской области по дороге из школы домой была похищена ученица второго класса. Вечером того же дня матери пришло письмо, в котором похитители требовали у нее 1,5 млн в криптовалюте.

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#школы
#следователи
#человек
#полицейские
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Полицейские задержали подозреваемого по делу о норильском маньяке
30 ноября 2023, 19:41

Фото: istockphoto/Wirestock

В Норильске задержали мужчину, который подозревается в нападении с ножом на прохожих.
В Норильске полиция задержала подозреваемого по делу о маньяке, который нападал с ножом на прохожих, сообщает Telegram-канал «112».

Им оказался мужчина 1992 года рождения. Он был пойман на месте последнего преступления. Мужчина избил соседа. Дома у него обнаружили и изъяли ножи, книги по магии, а также топор с надписью «Средство от головной боли». В ближайшее время его ждёт допрос. 

Ранее стало известно о третьем пострадавшим от нападения неизвестного маньяка в Норильске. За прошедшие сутки было установлено два случая нападения. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

На 63-летнего пенсионера напали в подъезде дома по улице Новая, он госпитализирован с множеством ушибов и травмой головы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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#полиция
#новости
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