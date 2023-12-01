СК РФ завёл уголовное дело на воспитателя из-за признаков истязания детей в Чите

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В Чите в отношении воспитателя детского сада возбуждено уголовное дело, сотрудника дошкольного учреждения подозревают в истязании воспитанников. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на управлении СК по Забайкальскому краю.
Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. Уголовное дело контролирует руководитель управления.
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