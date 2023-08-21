СК России: В Саратовской области погибли трое работников насосной станции

Фото: СУ СК по Саратовской области
Инженер и двое слесарей погибли в результате несчастного случая на канализационной насосной станции в посёлке Горный Краснопартизанского района Саратовской области, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Следователи уже возбудили уголовное дело по части третьей статьи 143 Уголовного кодекса России — «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Сейчас проводятся осмотр места происшествия и опрос свидетелей.
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