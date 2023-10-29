СК России возбудил уголовное дело из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

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Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Об этом сообщает РИА «Дагестан».
Сообщается, что за совершенные преступления митингующим грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.
Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.
Толпа людей сносит ограждение аэропорта в поисках евреев. Сотрудники полиции начали глушить связь в районе аэропорта под Махачкалой, чтобы толпа не могла координировать дальнейшие действия.
Росавиация заявила о временном закрытии аэропорта в Махачкале на вылет и прилет «в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта». Меры будут действовать до нормализации ситуации. Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.
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В аэропорту Махачкалы усилились беспорядки
В аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля
Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.
Росавиация заявила о временном закрытии аэропорта в Махачкале на вылет и прилет «в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта». Меры будут действовать до нормализации ситуации. Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.
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В аэропорту Махачкалы усилились беспорядки
В аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля
Екатерина Коршунова