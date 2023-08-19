СК: суд арестовал двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве

Фото: iStock/gorodenkoff
Суд арестовал двух мужчин, которые напали на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа о «профессиональных соседях» на юге Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного СК.
Напомним, о произошедшем сообщалось 17 августа. Съемочная группа ВГТРК осуществляла свою профессиональную деятельность. Согласно редакционному заданию, журналисты должны были снять репортаж о соседях в одном из жилых домов столицы. Во время съемки, двое мужчин набросились на репортеров и применили физическую силу. По факту произошедшего, возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
СК возбудил дело из-за нападения на журналистов канала «Россия 24» в Москве
Шпионский дрон нашли в подмосковном Селятине
В Воронежской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве возлюбленной
Екатерина Коршунова