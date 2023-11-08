СК: Украинский боец получил 14 лет тюрьмы за выстрел в женщину из гранатомёта

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Суд в Луганске вынес приговор украинскому военному Роману Бондаренко, который выстрелил из гранатомёта в женщину, об этом сообщает на сайте Следственного комитета РФ.
По информации следствия, 25 февраля 2022 года Бондаренко нёс службу в городе Счастье Луганской Народной Республики. Он пытался выведать у местных жителей информацию о передвижениях российской армии, однако, люди молчали.
Осознав тщетность своих попыток, Бондаренко зарядил гранатомёт осколочным боеприпасом и выстрелил в 47-летнюю местную жительницу. Пострадавшая получила серьёзную минно-взрывную травму, однако, благодаря своевременной помощи врачей её удалось спасти.
Суд приговорил Бондаренко к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также обязан выплатить пострадавшей моральную и материальную компенсацию в размере одного миллиона рублей.
Отмечается, что свою вину Бондаренко полностью признал.
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Осознав тщетность своих попыток, Бондаренко зарядил гранатомёт осколочным боеприпасом и выстрелил в 47-летнюю местную жительницу. Пострадавшая получила серьёзную минно-взрывную травму, однако, благодаря своевременной помощи врачей её удалось спасти.
Отмечается, что свою вину Бондаренко полностью признал.
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Евгения Парфентьева