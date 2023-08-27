СК установил личности всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области

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Следственный комитет России сообщил, что личности всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, который заявлен в полётном листе.
В рамках расследования авиакатастрофы завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз.
СК РФ также подтвердил гибель Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области, основываясь на результатах экспертиз.
Напомним, 23 августа частный самолет потерпел крушение в Тверской области. Бизнес-джет совершал полет из Санкт-Петербурга в Москву. По информации сервиса «Флайтрадар», борт пропал с радаров во время набора высоты.
Следователям удалось изъять бортовые самописцы. Все обнаруженные предметы и документы будут направлены на экспертизу. СКР заверил, что все версии случившегося будут отработаны.
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SHOT: самолет на котором числился Пригожин пропал с радаров на высоте 8500 метров
СК РФ также подтвердил гибель Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области, основываясь на результатах экспертиз.
Следователям удалось изъять бортовые самописцы. Все обнаруженные предметы и документы будут направлены на экспертизу. СКР заверил, что все версии случившегося будут отработаны.
Читайте также:
СК РФ подтвердил гибель Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области
СК изъял «черные ящики» с места крушения бизнес-джета Пригожина
SHOT: самолет на котором числился Пригожин пропал с радаров на высоте 8500 метров
Екатерина Коршунова