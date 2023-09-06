СК установил организатора нападения дронов на военные аэродромы в России

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
В нападениях на российские военные аэродромы, которые происходили с октября 2022 года, заочно обвинен командир полка беспилотников ВСУ полковник Сергей Бурденюк. Согласно решению военного СКР, на основании материалов контрразведки ФСБ и Минобороны РФ он объявлен в международный розыск.
«Военными следственными органами СКР на основании материалов департамента военной контрразведки ФСБ и Минобороны заочно обвинен в совершении тяжких преступлений и объявлен в международный розыск командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергей Бурденюк», — пишет «КоммерсантЪ».
По версии следствия, именно Бурденюк организовывал нападения БПЛА на военные аэродромы России.
Читайте также:
Минобороны: Над Брянской областью сбит очередной украинский беспилотник
Украинский военный получил 25 лет колонии за изнасилование и убийство в Мариуполе
СК РФ: Экс-главу таможни ЛНР Афанасьевского пытались взорвать с помощью мобильника
Диана Аванесян