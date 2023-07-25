СК установил полицейского, который за деньги собирал информацию о Дарье Дугиной

Фото: iStock/Akintevs
Следственный комитет РФ установил личность сотрудника правоохранительных органов, который за деньги собирал информацию о семье погибшей Дарьи Дугиной, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».
«Выявлены лица, которые за денежное вознаграждение собрали и распространили информацию о семье погибшей. Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. В отношении Рыбина и Чоудхури расследование находится на завершающей стадии, они знакомятся с материалами уголовного дела», - прокомментировал ситуацию Бастрыкин.
Следствию также удалось установить, что мощность взрывного устройства, заложенного под автомобилем Дугиной, соответствовала 500 граммам в тротиловом эквиваленте.
Читайте также:
В Красноярском крае задержали рецидивиста по подозрению в убийстве девочки-подростка
МЧС: В Республике Алтай перевернулся грузовик с туристами
Два человека пострадали в результате взрыва газа в Татарстане
Евгения Парфентьева