СК установил причину пожара на уфимской ж/д станции

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Напомним, на железнодорожной станции в Уфе разгорелся страшный пожар. По предварительной информации – на станции горят цистерны с топливом и склад ГСМ. Очаг возгорания установить пока не удалось.
Один человек доставлен в ожоговое отделение местной больницы в тяжелом состоянии.
СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны Турции рассказали о гибели пяти рабочих в результате взрыва на заводе в Анкаре.