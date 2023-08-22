СК установил всех причастных к организации смертельной экскурсии по московским коллекторам

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Следственный комитет РФ сообщил о гибели четырёх лиц на экскурсии по подземным коллекторам в Москве. Всего в группе вместе с гидом было 8 человек, судьба остальных остается по-прежнему неизвестной. При этом, как уточнили в пресс-службе СК, следователи установили всех причастных к организации незаконной экскурсии, ряд лиц объявлен в розыск.
«Организаторы уверяли граждан, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения. В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специальных служб города», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что 20 августа группа диггеров из восьми человек отправилась на экскурсию по коллекторам Москвы. Пока они находились под землёй, на поверхности начался сильный ливень. В некоторых районах города выпало более 40% месячной нормы осадков. По словам специалистов, шансов на спасение у группы диггеров было очень мало.
Правоохранители расследуют уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Виновным в смерти людей теперь грозит до 10 лет лишения свободы.
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