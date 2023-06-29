СК: В Бердянске подростки отобрали у полицейского автомат и убили прохожего

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По информации ведомства, 24 июня двое шестнадцатилетних подростков сперва нанесли несколько колющих ран полицейскому, у которого отобрали автомат. На своем пути парни нанесли огнестрельные ранения нескольким случайным прохожим, которые позже самостоятельно обратились за медицинской помощью. В одном из дворов подростки застрелили мимо проходившего мужчину.
Также стало известно, что в сентябре 2022 года эти подростки устроили диверсию на «Мелитопольской железной дороге».
Следствие проводит медицинские, криминалистические и баллистические судебные экспертизы.
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