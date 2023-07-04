СК: В Екатеринбурге подросток погиб от удара током

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Следственный комитет РФ рассказал, как в Екатеринбурге один подросток погиб от удара током, а второй получил травмы, сообщает «РИА Новости».
По информации ведомства, двое 15-летних подростков играли с мячом, пока он не залетел на трансформаторную будку. Тогда мальчики полезли его доставать.
В результате – парни получили удар электрическим током, один из них скончался, второй находится в больнице под наблюдением врачей.
По факту смерти подростка СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Дополнительные подробности происшествия устанавливаются.
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В результате – парни получили удар электрическим током, один из них скончался, второй находится в больнице под наблюдением врачей.
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Евгения Парфентьева