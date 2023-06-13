СК в Екатеринбурге возбудил уголовное дело после обнаружения на улице двух трупов

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После обнаружения двух трупов на улице, в Екатеринбурге возбудили дело об убийстве
Следственный комитет в Екатеринбурге возбудил уголовное дело, после обнаружения тел двух мужчин на улице уральской столицы, сообщает «РИА Новости».
Напомним, ранее стало известно, что на улице, через дорогу друг от друга, нашли тела двух мужчин. По предварительной версии следствия, мужчины были убиты в ходе драки.
По факту обнаружения трупов СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».
Сейчас следователи продолжают устанавливать все детали произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на трассе Екатеринбург-Тюмень правоохранители остановили автомобиль для досмотра. Выяснилось, что безобидная пенсионерка пыталась провезти более 40 свертков с наркотиками в тушах карасей.
Напомним, ранее стало известно, что на улице, через дорогу друг от друга, нашли тела двух мужчин. По предварительной версии следствия, мужчины были убиты в ходе драки.
Сейчас следователи продолжают устанавливать все детали произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на трассе Екатеринбург-Тюмень правоохранители остановили автомобиль для досмотра. Выяснилось, что безобидная пенсионерка пыталась провезти более 40 свертков с наркотиками в тушах карасей.
Евгения Парфентьева