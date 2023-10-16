СК: В Грозном двое детей насмерть отравились неизвестным веществом

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Двое детей в Грозном попали в больницу с отравлением и вскоре скончались, об этом сообщили в Следственном комитете по Чеченской Республике.
«Вечером 15 октября 2023 года в медицинское учреждение были доставлены восьмилетняя девочка и ее пятилетний брат с признаками отравления неясной этиологии. Через несколько часов дети скончались в реанимационном отделении больницы», - прокомментировали ситуацию в СК.
В настоящий момент следователи проводят проверку по факту смерти двух малолетних детей и выясняют, чем именно насмерть отравились брат с сестрой. Назначено судебно-медицинская экспертиза.
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