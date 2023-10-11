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СК: В Хабаровске возбудили дело после нападения стаи собак на девочку

11 октября 2023, 22:11
Фото: iStock/YuriyGreen

Фото: iStock/YuriyGreen

Под Хабаровском стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку, об этом сообщили в Следственном комитете по региону в своем Telegram-канале.
По информации следствия, происшествия случилось 11 октября в селе Галкино.

Восьмилетняя девочка шла в магазин, когда на нее накинулась стая бездомных собак. Животные нанесли ребенку серьезные травмы, вырвав куски плоти из её живота. В настоящий момент ребенок находится под наблюдением врачей.


«Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, в ходе расследования будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц по обеспечению безопасности жителей населенного пункта», - прокомментировали ситуацию представители СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

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TI: Число погибших израильских военных достигло 189
11 октября 2023, 21:15

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число израильских военных, погибших в результате обострения конфликта между Палестиной и Израилем, достигло 189 человек, сообщает Times of Israel со ссылкой да данные Армии обороны Израиля.
«Армия обороны Израиля назвала имена еще 20 солдат, погибших в ходе боев с палестинскими террористами с субботы, в основном на границе с сектором Газа. Вместе с этими именами число убитых солдат достигло 189», - прокомментировали ситуацию в издании. 

При этом, по последним данным, число убитых среди гражданского населения с израильской стороны превысило 1200 человек. Несколько тысяч пострадавших с травмами разной степени тяжести находятся в больницах.

Минздрав сектора Газы сообщил, что с палестинской стороны погибли 1100 граждан, еще 5339 пострадали.

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#военные
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Жителя Краснодарского края приговорили к 10 годам колонии за драку
11 октября 2023, 20:43

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Житель Краснодарского края получил 10 лет колонии за драку, в результате которой погиб человек, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов края.
Трагедия произошла 18 февраля 2018 года в городе Туапсе. 

Подсудимый вместе с двумя знакомыми вышли из клуба. На улице они заметили, что неизвестный им человек ударил ножом их знакомого. Мужчины ринулись на помощь, отогнали ​вооруженного человека, а затем побежали ​за ним, схватили и нанесли ему 12 ножевых ранений, а также многочисленные удары ногами по голове и телу. В результате, мужчина скончался от полученных травм. 

Отмечается, что подсудимый скрывался пять лет после совершенного преступления и был объявлен в федеральный розыск. Его друзья также получили тюремные сроки.

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Израильские ракеты сравняли с землей часть сектора Газа
Минздрав Газы сообщил о 1100 погибших при израильских ударах
11 октября 2023, 20:07

Фото: iStock/Zeferli

В сети появились шокирующие видеозаписи с последствиями израильских бомбардировок, кадры публикует у себя Telegram-канал SHOT.
Как отметили в СМИ, часть сектора Газы буквально сровняли с землей. Напомним, вчера Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором. Использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года. При этом, подписать пункт о запрете использование боеприпасов с белым фосфором отказались как Израиль, так и США.

SHOT также сообщает, единственная электростанция в секторе Газа прекратила работу из-за истощения запасов топлива. В анклаве полностью прекращена подача электричества.

По последним данным Минздрава сектора Газы, погибли 1100 граждан, еще 5339 пострадали.

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#израиль
#сектор газа
#палестина
#погибшие
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Грете Тунберг снова выписали штраф за неповиновение требованиям полиции
AP: суд Швеции выписал Тунберг штраф в 206 долларов за неповиновение полиции
11 октября 2023, 19:51

Фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез

Шведский суд вновь назначил экоактивистке Грете Тунберг штраф за неповиновение требованиям полиции во время протестной акции в июле этого года. Об этом сообщает издание The Accociated Press.
Уточняется, что окружной суд города Мальмё приговорил Тунберг к выплате штрафа в размере 206 долларов.

Экоактивистка не стала отрицать факт неповиновения требованиям полиции. Однако не признала свою вину, заявив, что протестная акция проходила с благими намерениями и её не следовало отменять.

По её словам, требованием был запрет на использование природного топлива, поскольку это влечёт за собой климатический кризис. 

Ранее сообщалось, что за участие в демонстрации, перегородившей проезжую часть, Грете Тунберг грозит тюремный срок продолжительностью до шести месяцев. Однако ей удалось избежать его.

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#суд
#штраф
#акция
#экология
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Электросамокат наехал на ребёнка в Москве
11 октября 2023, 19:40

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Электросамокат сбил семилетнего ребёнка на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.
«На Перервинском бульваре двое взрослых, передвигаясь по дворовой территории на одном прокатном электросамокате, совершили наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате наезда семилетнего мальчика с травмами доставили в медицинское учреждение», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 15-летний подросток скончался от травм, которые получил во время езды на электросамокате. Трагедия произошла в воскресенье вечером в посёлке Вешки Мытищинского городского округа Подмосковья.

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#москва
#электросамокат
#происшествие
#ребёнок
#дтп
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В ООН рассказали о масштабах разрушений инфраструктуры сектора Газа
ООН: в секторе Газа уничтожено более тысячи домов
11 октября 2023, 19:39

Фото: РИА Новости/Тарек Алиян

В секторе Газа в результате обстрелов было уничтожено более тысячи домов, ещё 560 получили серьёзные повреждения. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга.
Уточняется, что повреждённые 560 домов не пригодны для жилья.

При этом незначительные повреждения получили ещё 12 630 жилых домов. 

Ранее протоиерей Николай Балашов сообщил, что в палестинском городе Газа ракеты обрушилась на территорию православного храма. Само святыня не пострадала, однако было полностью уничтожено находящееся рядом здание дома причты. Балашов также добавил, что под угрозой находятся и православные храмы в Израиле, в частности, в Иерусалиме. 

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#израиль
#сектор газа
#оон
#обстрел
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В Москве осквернили памятник Кадырова, положив на него свиную голову и бекон
11 октября 2023, 19:34

Фото: kremlin.ru

В Москве 19-летний подросток осквернил памятник покойному главе Чеченской Республики Ахмату Кадырову, сообщает Telegram-канал Baza.
Памятник отцу нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмату Кадырову расположен в Южном Бутово. 

Вечером 9 октября 19-летний парень встретился со своей 15-летний подругой. Он взял из дома заранее заготовленную свиную голову и бекон. Подростки направились в сторону памятника Кадырову, где и оставили все вышеперечисленное. Происходящее девушка снимала на видео, однако, позже заявила, что не знала о намерениях друга и просто записывала его на телефон. 

Парочку быстро задержали. Парень признался, что придумал эту акцию после новостей о строительстве новой мечети в Москве. Помимо осквернённого памятника, он также разослал по разным чатам в Telegram сообщение с призывом закопать голову свиньи на месте строительства мечети.

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#чечня
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JP: В районе ядерного центра в израильской Димоне произошел инцидент
11 октября 2023, 19:25

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

У ядерного центра в израильской Димоне произошел некий инцидент, сообщает издание Jerusalem Post.
«Связанный с безопасностью инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля. Детали инцидента пока не ясны», - прокомментировали ситуацию в газете. 

Ядерный исследовательский центр в Димоне был построен в 1968 году. 

Утверждается, что центр используется для выработки оружейного плутония; в различных источниках приводятся сведения, что годовая производительность составляет от 15 до 40—60 кг, и что до 2003 года Израиль произвёл 510—650 кг плутония. Официальный Израиль не подтверждает и не опровергает эти сведения.  

Отметим, что центр находится под контролем МАГАТЭ.

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#израиль
#ядерное
#происшествие
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Стало известно, кому принадлежит комната в Москве, в которой нашли расчлененный труп
Комната в Тушино, в которой нашли расчлененное тело, принадлежит пенсионеру
11 октября 2023, 19:14

Фото: iStock/nito100

Комната, в которой нашли расчлененный труп женщины, принадлежит 61-летнему москвичу, сообщает Telegram-канал SHOT.
Шокирующее преступление было совершено в пятиэтажке столичного района Южное Тушино.

Хозяйка одной из комнат в коммунальной квартиры пришла к себе домой и не смогла попасть внутрь. Владелец второй комнаты сменил замки. Москвичка сразу заподозрила неладное, вызвала нескольких соседей, в качестве свидетелей, а таже специалисты по вскрытию дверей. От увиденного в ужас пришли все собравшиеся.

По ванной комнате были разбросаны части расчлененного женского тела. Шокированная хозяйка вызвала на место преступления полицию.

Ее соседом был 61-летний москвич. В настоящий момент правоохранители устанавливают местонахождение пенсионера, возможности его причастности к преступлению, а также личность жертвы.

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