СК: В Хабаровске возбудили дело после нападения стаи собак на девочку

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Под Хабаровском стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку, об этом сообщили в Следственном комитете по региону в своем Telegram-канале.
По информации следствия, происшествия случилось 11 октября в селе Галкино.
Восьмилетняя девочка шла в магазин, когда на нее накинулась стая бездомных собак. Животные нанесли ребенку серьезные травмы, вырвав куски плоти из её живота. В настоящий момент ребенок находится под наблюдением врачей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
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Восьмилетняя девочка шла в магазин, когда на нее накинулась стая бездомных собак. Животные нанесли ребенку серьезные травмы, вырвав куски плоти из её живота. В настоящий момент ребенок находится под наблюдением врачей.
«Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, в ходе расследования будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц по обеспечению безопасности жителей населенного пункта», - прокомментировали ситуацию представители СК.
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
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Евгения Парфентьева