СК: В Калининграде завели дело против пары, занявшейся сексом на братской могиле

В Екатеринбурге суд огласил приговор 26-летней матери, которая во сне задавила пятимесячную дочку. Девушке назначили год исправительных работ, а также удержание 5% из зарплаты в течении этого времени. Информацию сообщает URA.RU, ссылаясь на пресс-службу Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.