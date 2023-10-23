СК: В Калининграде завели дело против пары, занявшейся сексом на братской могиле

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На двух жителей Калининграда возбудили уголовное дело, после того, как они занялись сексом на военном памятнике, об этом сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, пара из Калининграда решила заняться сексом прямо на мемориале воинам, погибшим при штурме Кенигсберга. Вопиющее действо заметили жильцы близлежащего дома и сообщили об этом в правоохранительные органы. Личности обоих были оперативно установлены.
В августе в Мурманске женщина осквернила памятник воинам-афганцам. Она сбросила цветы с мемориала возле театра Северного флота и расписала его краской.
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«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ «Осквернение места захоронения и намогильного сооружения», - прокомментировали ситуацию в Следственном комитете.
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Евгения Парфентьева