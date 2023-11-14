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СК: В Майкопе авто с тремя детьми и двумя взрослыми сорвалась с обрыва в реку

14 ноября 2023, 13:43
Фото: iStock/Matt Anderson

Фото: iStock/Matt Anderson

В Майкопе Республика Адыгея автомобиль сорвался с обрыва и рухнул в реку, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации ведомства, авария произошла 13 ноября.

Местный житель за рулём Chevrolet Niva не справился с управлением и сорвался с обрыва в реку.


В момент случившего в салоне находилась 34-летняя женщина и трое детей.

Водителю и трём детям удалось самостоятельно выбраться из реки на берег.

По информации МЧС, женщина погибла. Её 10-летний сын пропал, его разыскивают спасатели.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Ленинградской области согласилась на автомобильную прогулку со знакомым, которая закончилась погоней со стрельбой и ДТП.

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Школьница из Москвы заявила, что её пытались изнасиловать на концерте Костюшкина
14 ноября 2023, 13:18

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

12-летняя школьница из Москвы заявила, что её пытались изнасиловать во время концерта Стаса Костюшкина, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам самой пострадавшей, всё произошло на концерте в честь дня рождения торгового центра «Европейский». 

Когда на сцену вышел певец Стас Костюшкин, к семикласснице сзади подкрался неизвестный силой прижал её к металлическому ограждению и залез под юбку. Лица злоумышленника школьница разглядеть не смогла и только запомнила, что он был одет в цветный куртку.

К счастью, девочке удалось вырваться, пробиться сквозь толпу и убежать. Она сразу позвонила маме, обо всём рассказала и они поехали писать заявление в полицию.

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#москва
#концерт
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В вузах Магнитогорска случилась вспышка туберкулеза
14 ноября 2023, 13:10

Фото: istockphoto/SewcreamStudio

В Магнитогорске выявлено четыре случая заражения туберкулезом.
Об этом пишет издание URA.RU. Заболевание обнаружили у четырех студентов высших и средних учебных заведений Магнитогорска. Во время осмотра пациентов медики выявили, что болезнь проходила без бактериовыделения. В данный момент четверо студентов проходят лечение в учреждениях фтизиатрического профиля.

Сообщается, что все заболевшие учились в разных учебных заведениях. Среди педагогов никто не заболел. Новых вспышек болезни среди магнитогорцев тоже не выявили. 

Ранее сообщалось, что в Москве закрыли корпус МГУ из-за вспышки кори. Болезнь обнаружили у студента первого курса с Факультета мировой политики. Сейчас анализы берут у остальных студентов курса.

Таким образом, из-за кори с 13 ноября закрыт на карантин первый учебный корпус университета, находящийся на улице Ленинские горы в Москве. Всего там действует 11 факультетов. Все студенты временно переведены на дистанционное обучение.

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#медицина
#анализы
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В Калуге учительница побила пеналом и тетрадями школьника
14 ноября 2023, 12:57

Фото: Istockphoto / Drazen Zigic

Учительница из калужской школы №51 избила пеналом и тетрадями школьника, который сидел с телефоном на уроке.
Действия педагога попали на видео, которое опубликовал «Подъём» в Telegram-канале. Учитель перемещалась по классу и кричала на школьников. Затем она швырнула пенал и другие школьные принадлежности в подростка, который сидел возле окна. Он во время занятия смотрел что-то в телефоне.

В администрации школы «Подъему» рассказали, что жалоб от учеников после инцидента не поступало. В школе подчеркнули, что использование телефонов на уроке запрещено.

«У нас даже есть приказ министерства об этом. А дети, во-первых, они снимали, во-вторых, они пользуются на уроках телефоном и списывают. Сейчас мы как раз разбираемся, вызываем родителей», —сообщило руководство школы №51.
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#новости
#школа
#ученики
#школьники
#подросток
#дети
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В кафе в центре Москвы произошла массовая драка
МВД: четыре человека устроили драку в кафе Москвы
14 ноября 2023, 12:51

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На улице Маросейка в центре Москвы произошла массовая драка, участники задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.
Уточняется, что происшествие произошло вечером 13 ноября. После сообщения о нарушении на место оперативно прибыли полицейские. Задержаны четыре участника драки. Они доставлены в отдел полиции, где на них составили протоколы о мелком хулиганстве.

По информации РИА Новости, конфликт между мужчинами произошел в кафе, а после на улице он перерос в драку. После происшествия в медучреждения обращений не было.

Ранее также сообщалось о массовой драке на складе Wildberries. Инцидент произошёл в Коледино в понедельник. Рабочие, по словам очевидцев, спорили из-за гофры с товаром. Словесный конфликт перерос в драку, в которой участвовали 5 человек. 

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#конфликт
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#полицейские
#сотрудники
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«Форсаж по-питерски»: Романтическое свидание закончилось погоней и перестрелкой
МВД: В Ленинградской области свидание закончилось погоней и перестрелкой
14 ноября 2023, 12:45

Фото: iStock/z1b

Жительница Ленинградской области согласилась на автомобильную прогулку со знакомым, которая закончилась погоней со стрельбой и ДТП, об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.
По информации ведомства, инцидент произошёл 12 ноября в городе Коммунар.

Водитель Volvo Х70 проигнорировал требование полиции остановиться и попытался скрыться в черте города. Полиция погналась следом, водитель продолжил игнорировать их требования, даже тогда, когда правоохранители открыли по нему стрельбу. Со спущенными колесами Volvo продолжил удирать от полиции, пока, наконец, резко не затормозил, спровоцировав наезд на него полицейского автомобиля. После столкновения лихач вновь продолжил движение, а вот патрульная машина этого сделать не смогла. Вместе с ним в салоне находилась его знакомая, которую он пригласил покататься. Она получила лёгкое пулевое ранение в руку.

Личность нарушителя всё же удалось установить, однако, он попытался уйти от полиции повторно. К счастью, на этот раз его всё же удалось заблокировать и остановить.

Мужчина задержан.

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#ленинградская область
#стрельба
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В Мытищах рабочего засосало в дробильную установку
14 ноября 2023, 12:32

Фото: iStock/gorodenkoff

24-летний рабочий погиб из-за несчастного случая на складе в подмосковных Мытищах.
«МК» пишет, что ЧП случилось в понедельник вечером на складе Мытищинского электромеханического завода. 24-летний парень из Узбекистана занимался дробление макулатуры. Он нарушил правила техники безопасности, подойдя слишком близко к дробилке. Рабочего засосало в аппарат.

Мужчина погиб на месте. 

Ранее сообщалось, что на севере Москвы двое мужчин до смерти избили знакомого во врем ссоры, об этом пишет  Следственный комитет Москвы в своём Telegram-канале.

По информации СМИ, всё произошло вечером 12 ноября в общежитии на улице Дубнинской. Между тремя знакомыми завязалась ссора, в ходе которой двое мужчин избили 58-летнего собеседника так сильно, что от полученных травм он скончался на месте.

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#работа
#скорая помощь
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В Подмосковье на складе Wildberries случилась массовая драка между сотрудниками
14 ноября 2023, 12:18

Фото: istock/artolympic

Причиной конфликта стала гофра с товарами.
«Осторожно, Москва» пишет, что инцидент произошёл на складе в Коледино в понедельник. Рабочие, по словам очевидцев, спорили из-за гофры с товаром. Словесный конфликт перерос в драку, в которой участвовали 5 человек. На видеокадрах видно, как 23-летний Минкаил начинает бить по лицу 28-летнего Олимжона. Ему на помощь мчится коллега на рохле. Он попытался удержать Олимжона, но мужчина потерял сознание после ударов по лицу. 

Пострадавшего доставили в больницу с ушибами мягких тканей и подозрением на сотрясение головного мозга. 

Знакомый Олимжона утверждает, что мужчина скончался от травм. По его словам, у него были проблемы со здоровьем. Это привело к смерти после ударов. Сообщается, что Минкаил ранее был судим за кражу.

Проводится проверка.   

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#новости
#новости подмосковья
#полиция
#сотрудники
#работа
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БПЛА попытался атаковать «Конструкторское бюро машиностроения» в Коломне
14 ноября 2023, 12:03

Фото: iStock/NatureNow

Беспилотник потерпел крушение при попытке атаковать «Конструкторское бюро машиностроения» в подмосковной Коломне, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, беспилотник упал утром 14 ноября около 07:30 утра. 

В результате падения устройства были незначительно повреждены остекление и обшивка одного из зданий комплекса. К счастью, никто не пострадал. 

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО пресекли попытки киевского режима нанести удар по территории Московской области. Отмечается, что атаки беспилотников были пресечены в Московской, Тамбовской и Брянской областях. 

Помимо этого, в ночь на 14 ноября вражеский беспилотник атаковал строящийся цех «Брянского химического завода имени 50-летия СССР».

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В Приморье женщина родила дома и сожгла ребенка в печке
Жительница Приморья родила дома и сожгла новорождённого в печке
14 ноября 2023, 11:25

Фото: iStock/fotoember

В Приморье женщина родила ребенка дома и сожгла новорождённого в печке. Об этом сообщает региональная прокуратура.
ЧП произошло в приморском посёлке Оленевод. Жительница посёлка обратилась в полицию и сообщила, что её соседка родила ребенка, однако младенец пропал. Тогда правоохранители организовали проверку дома и ребенка найти не смогли.

«Женщина пояснила, что родила самостоятельно, на учете в медорганизации не состояла, а от ребенка в дальнейшем избавилась», - говорится в сообщении ведомства.

При этом, по информации РИА Новости, женщина сожгла новорождённого в печке сразу после родов. Дело находится под контролем прокуратуры.

Также в Омской области женщина бросила своего новорожденного ребёнка в парке, потому что он ей был не нужен. Роды наступили внезапно, когда женщина гуляла в парке, там она и решила оставить ненужного ей ребёнка.

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#роды
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