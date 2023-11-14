СК: В Майкопе авто с тремя детьми и двумя взрослыми сорвалась с обрыва в реку

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В Майкопе Республика Адыгея автомобиль сорвался с обрыва и рухнул в реку, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации ведомства, авария произошла 13 ноября.
Местный житель за рулём Chevrolet Niva не справился с управлением и сорвался с обрыва в реку.
В момент случившего в салоне находилась 34-летняя женщина и трое детей.
Водителю и трём детям удалось самостоятельно выбраться из реки на берег.
По информации МЧС, женщина погибла. Её 10-летний сын пропал, его разыскивают спасатели.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее жительница Ленинградской области согласилась на автомобильную прогулку со знакомым, которая закончилась погоней со стрельбой и ДТП.
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Местный житель за рулём Chevrolet Niva не справился с управлением и сорвался с обрыва в реку.
Водителю и трём детям удалось самостоятельно выбраться из реки на берег.
По информации МЧС, женщина погибла. Её 10-летний сын пропал, его разыскивают спасатели.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее жительница Ленинградской области согласилась на автомобильную прогулку со знакомым, которая закончилась погоней со стрельбой и ДТП.
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Евгения Парфентьева