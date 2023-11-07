СК: В Москве пьяная женщина избила девочку, которая хотела погладить собаку

Фото: iStock/Igor Vershinsky
На севере Москвы пьяная женщина напала на 14-летнюю девочку и избила её, об этом сообщает столичный Следственный комитет в своем Telegram-канале.
По информации следствия, инцидент произошёл 6 ноября.
На улице Ангарская 32-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, набросилась на 14-летнего подростка и беспричинно избила её. На москвичку возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», в ближайшее время её доставят в отделение СК для допроса.
Подросток же сейчас находится в больнице. Отмечается, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.
При этом, по информации источника «РИА Новости», школьница хотела погладить собаку, с которой гуляла женщина. Однако, та отказала ей, после чего набросилась с кулаками.
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На улице Ангарская 32-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, набросилась на 14-летнего подростка и беспричинно избила её. На москвичку возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», в ближайшее время её доставят в отделение СК для допроса.
При этом, по информации источника «РИА Новости», школьница хотела погладить собаку, с которой гуляла женщина. Однако, та отказала ей, после чего набросилась с кулаками.
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Евгения Парфентьева