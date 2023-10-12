СК: В Москве задержали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины

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В Москве задержали мужчину, которого подозревают в расчленении женщины в Южном Тушино, сообщает Следственный комитет столицы в своем Telegram-канале.
Напомним, вчера хозяйка одной из комнат коммунальной квартиры, которая расположена в Южном Тушино, вернулась домой и обнаружила, что замки на двери кто-то поменял. Она позвала двух соседей, в качестве свидетелей, а также мастера по вскрытию дверей. От увиденного в квартире в ужас пришли все собравшиеся. По ванной комнате были разбросаны части расчлененного женского тела. По информации Telegram-канал SHOT, соседом женщины был 61-летний москвич, которого в тот момент дома не оказалось.
Личность убитой на настоящий момент еще не установлена.
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«Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допрос», - прокомментировали ситуацию в СК.
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Евгения Парфентьева