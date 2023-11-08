СК: В Москве задержали ОПГ, заманивавшую жертв в кафе под видом свидания

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В Москве задержали организованную преступную группировку (ОПГ) из 36 человек, члены которой заманивали жертв в заведения с завышенными ценниками под видом свидания, об этом сообщили в Telegram-канале столичного Следственного комитета.
По информации следствия, участницы ОПГ женского пола знакомились с мужчинами на просторах интернета, приглашали их на свидание в заранее оговоренное со всеми участниками банды заведение, где жертве приносили счёт с кратно завышенными ценами.
После оплаты, женщина, под разными предлогами, покидала своего спутника и делила прибыль с участниками криминальной схемы.
Против 36 задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве, вскоре им изберут меру пресечения.
Следствие продолжает устанавливать всех причастных к этой схеме.
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После оплаты, женщина, под разными предлогами, покидала своего спутника и делила прибыль с участниками криминальной схемы.
Следствие продолжает устанавливать всех причастных к этой схеме.
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Евгения Парфентьева