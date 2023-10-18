СК: В Новороссийске проверят мужчину, который толкнул мальчика-аутиста в лифте

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Следственный комитет возбудил проверку после видеоролика, на котором житель Новороссийска толкает в лифте мальчика-аутиста, сообщили в СК РФ по Краснодарскому края.
Следователи проверили камеру видеонаблюдения из лифта, на которой видно, что 10-летний мальчик перемещается по кабине и, в определенный момент, случайно задевает незнакомого мужчину. Взрослый человек оттолкнул ребенка настолько сильно, что тот испугался и спрятался за спину дедушки.
Позже мать мальчика рассказала в интернете, что ее сын - аутист. После инцидента в лифте он был жутко напуган, его пришлось выводить из истерики.
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Позже мать мальчика рассказала в интернете, что ее сын - аутист. После инцидента в лифте он был жутко напуган, его пришлось выводить из истерики.
«По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску незамедлительно организована проверка», - прокомментировали ситуацию представители следствия.
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Евгения Парфентьева