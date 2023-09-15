СК в Новосибирске проведет проверку после травмирования новорожденного в роддоме

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Следственный комитет начал проверку в роддоме Новосибирска после информации о травмировании новорожденного.
«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали ситуацию представители СК.
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Евгения Парфентьева