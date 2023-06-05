СК: В Петербурге застрелили директора строительной фирмы

Фото: Фотобанк Московской области
Возбуждено уголовное дело по факту убийства директора стройфирмы
Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после обнаружения на строительном объекте тела мужчины с огнестрельными ранениями, сообщает «РИА Новости».
Источник СМИ поделился, что убитый – Виктор Алиев, директор строительной фирмы «Монолит».
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», причастных к преступлению разыскивают.
Ранее «Радио 1» сообщало, что МВД России рассказали о задержании пятерых жителей Москвы по подозрению в пособничестве телефонных террористам с Украины.
Источник СМИ поделился, что убитый – Виктор Алиев, директор строительной фирмы «Монолит».
Ранее «Радио 1» сообщало, что МВД России рассказали о задержании пятерых жителей Москвы по подозрению в пособничестве телефонных террористам с Украины.
Евгения Парфентьева