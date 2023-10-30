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СК: В Подмосковье арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину и девушку

30 октября 2023, 19:38
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

В Московской области арестовали мужчину, который пытался изнасиловать женщину и несовершеннолетнюю девушку, об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По информации СМИ, сперва задержанный напал на 32-летнюю жительницу Балашихи. Это произошло 14 сентября. К счастью, женщине удалось отбиться от преступника и сообщить в полицию.

7 октября он совершил нападение на 17-летнюю девушку. Несовершеннолетней также удалось выскочить на дорогу и попросить о помощи.


Следователи арестовали 21-летнего гражданина Таджикистана. Его обвиняют в двух покушениях на изнасилование.

В СК также отметили, что мужчина находится на территории Российской Федерации легально.

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#следователи
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#подмосковье
#балашиха
#арест
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В Санкт-Петербурге женщина потеряла паспорт и стала женой африканца
30 октября 2023, 19:36

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Питерская прокуратура провела проверку исполнения требований миграционного законодательства после заключения брака между петербурженкой и африканцем.
«Лента.ру» сообщает, что петербурженка утверждает, что в брак не вступала, а мужа даже не знает. За неделю до подачи заявления в ЗАГС девушка потеряла паспорт. А 21 января 2022 года, в день заключения брака, новый документ ещё не был готов. Молодожёнов зарегистрировали на основании утерянного паспорта.
 
В прокуратуре заявили, что брак заключили фиктивно для получения российского гражданства. В суд направлено заявление о признании брака недействительным.

Ранее сообщалось, что китаянка тайно вышла замуж за троих мужчин, чтобы получить деньги и подарки.  South China Morning Post (SCMP) пишет, что 35-летняя женщина по фамилии Чжоу из Цзянсу была в браке и воспитывала дочь. При этом она начала встречаться с другими мужчинами. Муж не подозревал о её романах, потому что много работал и редко бывал дома.

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#санкт-петербург
#брак
#свадьба
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В Уфе дети отравились на празднике в развлекательном центре
30 октября 2023, 19:02

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Детям потребовалась медицинская помощь. Сейчас они проходят лечение амбулаторно.
В Уфе дети отравились на празднике, проходившем в развлекательном центре, сообщает прокуратура Республики Башкортостан.
 
В одном из городских детских развлекательных центров во время праздника несколько детей после еды почувствовали недомогание.
Прокуратура Октябрьского района начала проверку.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области произошла вспышка норовируса среди школьников. С проблемой столкнулись ученики и сотрудники школы №1 им. В. П. Екимецкой. Всего с 26 октября зафиксирован 91 случай. Все заболевшие получают лечение и находятся под медицинским наблюдением.

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Число госпитализированных детей, отравившихся на фестивале в Перми, достигло 19

СК завел дело после отравления 15 детей на цирковом фестивале в Перми
#дети
#отравление
#торговый центр
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В ДНР разыскивают двух мужчин, подозреваемых в расстреле семьи из девяти человек
30 октября 2023, 18:48

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Донецкой Народной Республике разыскивают двух мужчин, подозреваемых в убийстве семьи из девяти человек, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на региональные правоохранительные органы.
По информации СМИ, 28 октября в городе Волноваха двое вооруженных мужчина расстреляли семью из девяти человек. Отмечается, что двое убитых - несовершеннолетние.

По информации «Известий», в доме собрались родственники на праздник. Соседи рассказали, что семья является благополучной. По информации РЕН ТВ, тела обнаружили в разных комнатах в своих кроватях.

Правоохранители ДНР не исключают, что виновны в убийстве могут быть военные. 

Подозреваемым на вид примерно по тридцать лет. Они оба высокие и худощавые, передвигаются на мотоцикле красно-белого цвета. При себе мужчины имеют автоматы. 

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#семья
#военные
#днр
#тела
#убийство
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В США хозяин спас собаку от пумы, которая на неё напала
30 октября 2023, 18:15

Фото: istockphoto/Nemyrivskyi Viacheslav

Житель США спас домашнюю собаку от хищника и получил травмы.
People пишет, что мужчина гулял в национальном парке рядом с Малибу, Калифорния. Неожиданно на его собаку кинулась пума. Хозяин схватил пса и не дал хищнице съесть его. Мужчина отделался царапиной и колотой раны.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. Парк временно закрыт для посещения на время расследования случившегося. 

Сотрудники парка объяснили, что для того, чтобы отпугнуть пуму, нужно бросать в неё предметы, кричать и размахивать руками. 

«Медленно отходите назад, давая возможность пуме уйти. Не поворачивайтесь спиной и не убегайте» — дали рекомендации специалисты.
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#сша
#собака
#животные
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В Мексике из-за урагана Отис погибли 45 человек
30 октября 2023, 17:56

Фото: iStock/solarseven

Жертвами урагана Отис, обрушившегося на мексиканский штат Герреро на прошлой неделе, оказались 45 человек, еще 47 числятся пропавшими без вести.
Об этом рассказала губернатор Эвелин Сальгадо.
 
«По предварительным данным, 45 человек погибли и 47 человек числятся пропавшими», - рассказала Сальгадо на пресс-конференции, которую транслировало в социальных сетях правительство Мексики.
В министерстве иностранных дел Мексики сообщают, что к понедельнику смогли обнаружить и вывезти из Акапулько 263 иностранцев из 9 стран Европы и Америки. Не уточняется, является ли это число окончательным. Сообщалось, что 10 граждан других государств числятся пропавшими.
 
Курортный город Акапулько принял на себя основной удар стихии. Повреждения получили 600 отелей и кондоминиумов (80% от общего числа), а также более 273 тысяч жилых домов и 120 больниц и клиник.
 
Без света остались более 200 тысяч мексиканцев.

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#новости
#чп
#происшествие
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В Санкт-Петербурге школьнику выстрелили в лицо на улице
30 октября 2023, 17:31

Фото: istock / sudok1

14-летнего петербуржца доставили в больницу после выстрела в лицо на Камышовой улице.
«Фонтанка» пишет, что юноша вступил в конфликт с двумя мужчинами. Один из которых достал ракетницу и выстрелил прямо в лицо школьнику. Подростка госпитализировали в отделение офтальмологии, где диагностировали ожог роговицы.
 
Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего и ищут мужчин.

Ранее американец принял скейтбордиста за рыбу и ударил его мачете. Нападение случилось ночью 25 октября в городе Солт-Лейк-Сити, Юта. Скейтбордист проезжал мимо 23-летнего Райана Нила Дэвиса. Мужчина внезапно достал мачете, замахнулся и нанёс удар по его левому предплечью. Парень получил рваную рану.

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#санкт-петербург
#школьник
#новости
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При загадочных обстоятельствах погиб полицейских из Екатеринбурга
Труп полицейского из Екатеринбурга обнаружили с тремя пулевыми ранениями
30 октября 2023, 17:24

Фото: iStock/gorodenkoff

Полицейского из Екатеринбурга обнаружили погибшим при загадочных обстоятельствах, с тремя пулевыми ранениями, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Рудольф Габтрахманов расследовал смерть пожилых супругов, которых обнаружили убитыми в запертой квартире на прошлой неделе. Из квартиры пенсионеров вынесли семь миллионов рублей. В результате, подозреваемыми стали все родственники и знакомые, которые могли знать об имуществе убитых. 

Спустя несколько дней после начала расследования, труп Габтрахманова нашли в нескольких кварталах от квартиры убитой четы. На теле полицейского обнаружили три пулевых ранения.

Следствие по делу, теперь уже о тройном убийстве, продолжается.

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#убийство
#екатеринбург
#пенсионеры
#полицейские
#расследование
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Число сотрудников ООН, погибших в Газе, возросло до 63
30 октября 2023, 17:13

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Число сотрудников Организации Объединённых Наций (ООН), погибших в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 63, об этом сообщается в официальном заявлении организации.
Отмечается, что 10 сотрудников ООН погибли в Газе только за последние трое суток. 

Сегодня также стало известно о судьбе немецкой студенки Шани Лук, за историей которой наблюдал весь мир. Еще 7 октября интернет заполонили ужасающие кадры, на которых боевики ХАМАС везут изуродованную молодую девушку в кузове грузовика. Её ноги были вывернуты под неестественным углом. Рикарда Лук, мать похищенной немки, заявила, что её дочь мертва. Гибель Лук подтвердил и израильский МИД.

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#гибель
#оон
#сотрудники
#сектор газа
#израиль
#палестина
#погибшие
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Летевший во Франкфурт-на-Майне самолет сел в Ташкенте из-за дебошира на борту
30 октября 2023, 16:52

Фото: iStock/Takosan

Следовавший из Шанхая во Франкфурт-на-Майне самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей аэропорта.
По информации СМИ, 30 октября Boeing 747 авиакомпании Lufthansa, совершавший рейс Шанхай – Франкфурт, был вынужден приземлиться в аэропорту Ташкента. 

Причиной посадки в запасном аэропорту стал пьяный дебош одного из пассажиров. Успокоить мужчину не смогли и вынуждены были сесть. В узбекской столице дебошира приняли сотрудники правоохранительных органов. 

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме и в настоящий момент самолет готовится продолжить следовать по маршруту назначения.

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#самолет
#дебошир
#узбекистан
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