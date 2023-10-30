СК: В Подмосковье арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину и девушку

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В Московской области арестовали мужчину, который пытался изнасиловать женщину и несовершеннолетнюю девушку, об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По информации СМИ, сперва задержанный напал на 32-летнюю жительницу Балашихи. Это произошло 14 сентября. К счастью, женщине удалось отбиться от преступника и сообщить в полицию.
7 октября он совершил нападение на 17-летнюю девушку. Несовершеннолетней также удалось выскочить на дорогу и попросить о помощи.
Следователи арестовали 21-летнего гражданина Таджикистана. Его обвиняют в двух покушениях на изнасилование.
В СК также отметили, что мужчина находится на территории Российской Федерации легально.
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7 октября он совершил нападение на 17-летнюю девушку. Несовершеннолетней также удалось выскочить на дорогу и попросить о помощи.
В СК также отметили, что мужчина находится на территории Российской Федерации легально.
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Евгения Парфентьева