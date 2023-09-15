СК: В Реутове возбудили дело по факту травмирования четырехлетней девочки в ТЦ

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Уголовное дело возбудили после того, как четырехлетней девочке оторвало три пальца в ТЦ подмосковного города Реутов, сообщили представители столичного Следственного комитета в своем Telegram-канале.
Напомним, происшествие случилось вечером 14 сентября в реутовском ТЦ «Шоколад». Родители с ребенком спускались по эскалатору, когда, внезапно, услышали жуткие крики девочки. Пальцы малышки застряли между ступенями, когда она споткнулась и упала. Три пальца на левой руке четырехлетней девочки сильно пострадали. К сожалению, их пришлось ампутировать.
Ход и результаты проверку также контролирует прокуратура.
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«Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ), в связи с травмированием 4-летнего ребёнка в торговом центре», - прокомментировали ситуацию представители СК.
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Евгения Парфентьева