СК в Саратове завел дело по факту гибели 16-летней девочки во время операции

Фото: сайт СК РФ
В Саратове возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности шестнадцатилетней пациентке, которая умерла в больнице во время плановой операции. Об этом сообщается в Телеграм-канале СК РФ по региону.
«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — проинформировали в Следственном комитете.
Отмечается, что санкции данной статьи предусматривают до трёх лет лишения свободы.
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