СК: В Сочи арестовали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены

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В Сочи арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве бывшей жены при их совместном ребёнке, об этом сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю.
По информации следствия, 23 ноября подозреваемый пришёл в квартиру к бывшей супруге, где также проживал их совместный ребёнок. Мужчина нанёс бывшей жене несколько ударов молотком, а затем добил её ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. Он признал свою вину и рассказал следователям подробности убийства.
Как уточнили в СК, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил подозреваемого под стражу.
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По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. Он признал свою вину и рассказал следователям подробности убийства.
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Евгения Парфентьева