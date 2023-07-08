СК: В Великом Новгороде на балконе в бочке нашли тело девушки

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«Седьмого июля 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на балконе одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде тела девушки 2000 года рождения», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
В «РИА Новости» выяснили, что в полицию обратилась мама девушки, после того, как дочь несколько дней не выходила с ней на связь. Правоохранители осмотрели квартиру девушки, и нашли ее тело, обернутое в целлофан, в металлической бочке на балконе.
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