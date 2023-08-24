СК: Виновник ДТП в Калуге дал признательные показания

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Виновник ДТП в Калуге, в котором пострадало 11 человек, дал признательные показания, но отрицает прием наркотиков. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Калужской области.
«Состоялся допрос подозреваемого с участием защитника, в ходе которого водитель дал признательные показания, однако факт употребления наркотических средств, установленный медицинским освидетельствованием, отрицал», — сообщили в ведомстве.Следователи также уточнили, что виновником ДТП является 49-летний индивидуальный предприниматель из Калуги. А в УМВД по региону, в свою очередь, сообщили, что водитель был лишен водительских прав в апреле 2023 года как раз за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Как сообщили в Минздраве, двоих детей с тяжелыми травмами после стабилизации их состояния госпитализируют в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Также стало известно, что четыре человека, пострадавших в результате ДТП, находятся в тяжелом состоянии.
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Артем Путинцев