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СК выясняет причины гибели мужчины и его сына в коллекторе плотины под Воронежем

23 августа 2023, 17:57

Фото: iStock/Sergei Telenkov

Сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства гибели мужчины и его 18-летнего сына в пропускном коллекторе плотины пруда в Воронежской области. Об этом сообщило управление СК РФ по региону.
Следователями опрошены родственники погибших, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины гибели.

Напомним, 22 августа тела двух мужчин были обнаружены в канализационном отсеке на плотине пруда Орошаемый в селе Чулок. На трупах 47-летнего отца и его 19-летнего сына не оказалось следов насилия.


По предварительной версии, мужчины отравились газом, который скопился в канализации. На том участке была неисправна вентиляция.

Ранее сообщалось, что в Москве по подозрению в педофилии задержан гражданин Китая, который приставал сразу к нескольким малолетним девочкам.

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#ребёнок
#дело
#уголовное дело
#мужчины
#тела
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В Якутске сыновья расстреляли отца из-за компьютерных игр
23 августа 2023, 18:11

Фото: iStock/blinow61

Мужчина попытался побить сыновей, а те в ответ достали ружья и расстреляли его.
Baza пишет, что вечером 18 августа мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения начал отчитывать своих сыновей (25 и 27 лет).
Отец напомнил парням, что они нигде не работают и целыми днями играют в компьютерные игры. Спор перешёл в драку. Сыновья попытались связать отца, но тот сумел вырваться и убежать.

Воспользовавшись паузой, сыновья вооружились. Когда отец вернулся, встретили его карабином TG2 и охотничьим ружьём МР-155. Как только мужчина двинулся в их сторону, сыновья начали стрелять. Один из сыновей выстрелил в отца 5 раз, другой—4.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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#отец
#дети
#компьютер
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В Астрахани завели уголовное дело на директора аквапарка, где утонул ребенок
23 августа 2023, 17:31

Фото: iStock/Akintevs

Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело в отношении директора развлекательного комплекса в Астрахани, где утонул четырехлетний ребенок. Об этом сообщил СУСК России по Астраханской области.
Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ. 

Напомним, 22 августа в Астрахани в бассейне аквапарка четырехлетний мальчик утонул после спуска с горки. Ребенок пришёл в аквапарк с мамой, сёстрами и братом, однако какой-то момент остался без присмотра, что привело к трагедии. 

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело на женщину, которая бросила своего сына-инвалида на озере. Женщина оставила своего сына, который страдает церебральным параличом, с сожителем и ушла на соседнее озеро. Спустя некоторое время мужчина уснул, а когда проснулся, то обнаружил ребенка в воде без сознания.

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Тело мужчины достали из Москвы-реки в районе Зарядья
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Во Французской Гвиане пчелы атаковали туристов и убили женщину
Guyane La Première: Во Французской Гвиане пчелы атаковали людей, погибла женщина
23 августа 2023, 17:24

Фото: iStock/Nataba

Пожилая женщина погибла в результате нападения пчел-убийц во Французской Гвиане, еще 13 человек пострадали. Об этом информирует радиостанция Guyane La Première.
Пчелы атаковали туристов, когда они находились на острове. В результате нападения смертоносных насекомых, 13 человек пострадали и были госпитализированы. Жизнь пожилой туристке спасти не удалось.

Для помощи пострадавшим прибыло морское судно и вертолет. Всем туристам была оказана экстренная помощь на месте. Радиостанция сообщает, что четыре человека, из которых один малолетний ребенок, находятся в тяжелом состоянии. 

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#вертолёт
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Возле детского сада в Москве обнаружили предмет, похожий на гранату
Mash: Предмет, похожий на гранату, обнаружили рядом с детским садом в Москве
23 августа 2023, 16:56

Фото: iStock/Lidia Efimova

Предмет, похожий на гранату, обнаружил случайный прохожий рядом с детским садом в Москве. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
Мужчина гулял со своей собакой, как вдруг заметил предмет, который по внешним признакам схож с гранатой. Находку бдительный прохожий обнаружил возле детского сада в центре Москвы. 

​Территория детского учреждения в настоящее время оцеплена. На место прибыли экстренные службы. Подробности устанавливаются.

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#снаряд
#мужчина
#детский сад
#граната
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В Ингушетии туристка сорвалась с горы, пытаясь сделать селфи
23 августа 2023, 16:45

Фото: istockphoto/Olga_Gavrilova

В горах Ингушетии погибла туристка из Пятигорска.
62-летняя женщина делала селфи рядом с Ляжгинским водопадом и потеряла равновесие. Туристка упала с 30-метровой высоты. Об этом сообщает министерство по делам ГО и ЧС республики. Женщина погибла на месте. 

Ранее сообщалось, что приложение для хайкинга привело 34-летнего учёного Дмитрия Федянина в пропасть. Тело мужчины нашли у подножия 2100-метрового пика Хоэр Лафельд в национальном парке Берхтесгаден. Судмедэксперты установили, что Дмитрий Федянин упал со 150-метровой высоты. Баварская полиция сообщает, что учёный отправился по нехоженому маршруту, на который его вывело приложение для хайкинга. Дмитрий Федянин поскользнулся на мокрой траве и упал с высоты.

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#туристы
#чп
#горы
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Пострадавшая при нападении мигранта в Нахабине рассказала, что тот хотел её добить
23 августа 2023, 16:35

Жительница посёлка Нахабино Фаина Рязанова, на которую во время тренировки напал мужчина, поделилась с журналистами подробностями ЧП. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что агрессивному мужчине не понравились шорты, в которых девушка совершала утреннюю пробежку. Поэтому он ударил её кулаком в лицо.
«Вышла на пробежку, смотрю – навстречу вышел парень, заслоняет дорогу, пытается что-то сказать. Я снимаю наушник, он начинает наезжать: «Что вы тут бегаете? Почему вы так одеты?» Я начинаю отходить, он меня берёт за руку и по лицу ударяет со всей силы. У меня сразу слёзы – больно. Начинаю убегать, ищу людей, чтобы найти помощь», – поделилась девушка. 
В это время прохожий отвлёк внимание нападавшего, и Фаина поспешила домой.
«Он пошёл в мою сторону. По камерам видно, что он дошёл почти до моего дома. Я уже очень быстро бежала, потому что думала, что он догонит. Мне кажется, он был готов добить меня, если бы я немножко задержалась», – считает пострадавшая.
Позже в МВД сообщили, что после поступления в полицию сообщения об инциденте мужчину задержали. Как пишет Telegram-канал Shot, нападавшим оказался 20-летний мигрант. Год назад он лечился в психиатрической больнице, так как слышал голоса в голове.
 
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#подмосковье
#преступление
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В Волгоградской области в аварии погиб 2-летний ребёнок
23 августа 2023, 16:34

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Toyota Camry врезалась в опору линии электропередач на трассе в Котельниковском районе под Волгоградом.
Авария случилась около 14:10 (мск). В ДТП погиб 2-летний ребёнок, четверых пострадавших доставили в больницу, среди них 5-летний ребёнок.
 
Сообщается, что водитель не справилась с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.
 
На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с педагогами попал в аварию на Крымском полуострове. ДТП случилось на автодороге «Ялта-Алушта-Симферополь» рядом с селом Заречное Симферопольского района. В микроавтобусе находилась группу учителей из ялтинской школы. Автобус столкнулся УАЗом «Патриот», который ехал впереди.

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В Адыгее умер прокурор из Москвы после падения с лошади

Депутат Госдумы Хинштейн: погибшие при столкновении военного грузовика и двух легковых автомобилей были срочниками.

 
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#дети
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В Москве по подозрению в педофилии задержан гражданин Китая
23 августа 2023, 16:33

Фото: iStock/Rawf8

В Москве по подозрению в педофилии задержан гражданин Китая, который приставал сразу к нескольким малолетним девочкам. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что вечером в понедельник, 21 августа, в полицию обратились сразу три жительницы юго-запада Москвы. По их словам, к их дочерям в возрасте 7–10 лет на детской площадке у дома приставал неизвестный гражданин.

Отмечается, что мужчина брал девочек на руки, целовал в шею и губы и трогал за интимные места. Сотрудники полиции задержали 69-летнего гражданина КНР Ханя Фусина. По информации следствия, у него отсутствует регистрация, а в Москве он проживает у своего сына.

Следственный комитет возбудил на подозреваемого уголовное дело. Если мужчина окажется виновным, то ему грозит лишение свободы сроком от 12 до 20 лет.

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#девочка
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В Адыгее умер прокурор из Москвы после падения с лошади
23 августа 2023, 16:24

Фото: istockphoto/sudok1

Московский прокурор Анзор Меретуков погиб после падения с лошади в Адыгее.
Прокурор Южного административного округа Москвы Анзор Меретуков скончался после падения с лошади в Адыгее, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости». Меретуков занимал должность прокурора в ЮАО последние 2 года.
 
Сообщается, что во время отдыха на родине, в Адыгее, Анзор Меретуков упал с лошади и ударился головой. Прокурора госпитализировали. 20 дней врачи боролись за его жизнь. Во вторник, 22 августа, Анзор Меретуков скончался.

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#прокуратура
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