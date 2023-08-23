СК выясняет причины гибели мужчины и его сына в коллекторе плотины под Воронежем

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Сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства гибели мужчины и его 18-летнего сына в пропускном коллекторе плотины пруда в Воронежской области. Об этом сообщило управление СК РФ по региону.
Следователями опрошены родственники погибших, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины гибели.
Напомним, 22 августа тела двух мужчин были обнаружены в канализационном отсеке на плотине пруда Орошаемый в селе Чулок. На трупах 47-летнего отца и его 19-летнего сына не оказалось следов насилия.
По предварительной версии, мужчины отравились газом, который скопился в канализации. На том участке была неисправна вентиляция.
Ранее сообщалось, что в Москве по подозрению в педофилии задержан гражданин Китая, который приставал сразу к нескольким малолетним девочкам.
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Напомним, 22 августа тела двух мужчин были обнаружены в канализационном отсеке на плотине пруда Орошаемый в селе Чулок. На трупах 47-летнего отца и его 19-летнего сына не оказалось следов насилия.
Ранее сообщалось, что в Москве по подозрению в педофилии задержан гражданин Китая, который приставал сразу к нескольким малолетним девочкам.
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Екатерина Коршунова