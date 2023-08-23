СК возбудил дело после крушения самолета Embraer в Тверской области

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По факту авиационного происшествия с самолетом Embraer в Тверской области Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Предварительно, в результате происшествия погибли десять человек, пишет Телеграм-канал Mash.
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Диана Аванесян