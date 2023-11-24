СК возбудил дело после нападения собаки на женщину с ребёнком в Одинцове

Фото: iStock/MG_54
Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после того, как бойцовая собака напала на четырёхлетнего ребенка и его няню в Одинцовском городском округе. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.
«В Одинцово возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины и ребенка в результате нападения собаки», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Ранее в дежурную часть одинцовской полиции поступило заявление от местной жительницы о том, что собака покусала её несовершеннолетнюю дочь. Было установлено, что около дома в посёлке ВНИИССОК мужчина выгуливал своего бультерьера. Хозяин не удержал поводок, и домашний питомец покусал четырёхлетнюю девочку и женщину, сопровождавшую её на прогулке. Обеих пострадавших в итоге госпитализировали.
Читайте также:
Сорвавшийся с поводка бультерьер покусал в Подмосковье четырёхлетнюю девочку и её мать
В Челябинской области ротвейлер искусал 2-летнего ребёнка
Артем Путинцев