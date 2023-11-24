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СК возбудил дело после нападения собаки на женщину с ребёнком в Одинцове

24 ноября 2023, 23:46
Фото: iStock/MG_54

Фото: iStock/MG_54

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после того, как бойцовая собака напала на четырёхлетнего ребенка и его няню в Одинцовском городском округе. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.
«В Одинцово возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины и ребенка в результате нападения собаки», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.

Ранее в дежурную часть одинцовской полиции поступило заявление от местной жительницы о том, что собака покусала её несовершеннолетнюю дочь. Было установлено, что около дома в посёлке ВНИИССОК мужчина выгуливал своего бультерьера. Хозяин не удержал поводок, и домашний питомец покусал четырёхлетнюю девочку и женщину, сопровождавшую её на прогулке. Обеих пострадавших в итоге госпитализировали.


В настоящее время специалисты СК РФ проводят комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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#собаки
#дети
#следственный комитет
#уголовное дело
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На Иваньковском водохранилище в Дубне спасли травмированного рыбака
24 ноября 2023, 22:51

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспас эвакуировали получившего травму рыбака. Инцидент произошёл в акватории Иваньковского водохранилища в городском округе Дубна, сообщили в пресс-службе ведомства.
Утром в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился местный житель и попросил помочь товарищу, который во время рыбалки поскользнулся и упал на металлический ящик со снастями. Боль от травмы была настолько сильной, что рыболов не мог пошевелиться.
«Работники противопожарно-спасательной службы выдвинулись к месту происшествия на катере «Хивус». Они обнаружили 39-летнего мужчину в 500 м от берега. Спасатели спустились на лёд и пешком добрались до любителя рыбной ловли. Они осмотрели пострадавшего, зафиксировали его на спинальном щите и доставили до судна на воздушной подушке», – рассказал замначальника части Александр Проценко
Причалив к берегу, работники подразделения передали мужчину бригаде скорой помощи. С переохлаждением и подозрением на перелом рёбер пациента доставили в больницу.

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#подмосковье
#московская область
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12-летний мальчик утонул в бассейне во время тренировки в Свердловской области
24 ноября 2023, 21:36

Фото: iStock/Евгений Харитонов

В Свердловской области 12-летний мальчик утонул в бассейне во время тренировки по плаванию, об этом сообщает прокуратура по региону в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла в городе Полевской Свердловской области. 

Как сообщили в ведомстве, в спортивном комплексе Полевского проводилась вечерняя тренировка по плаванию под наблюдением инструктора. Заметив подростка, погрузившегося под воду, инструктор бросилась спасать его, вытащила из воды и начала делать искусственное дыхание. 

Позже к мальчику также подоспел медицинский персонал спортивного учреждения, а затем и врачи скорой помощи, однако, спасти ребёнка не удалось.

В рамках прокурорской проверки будет дана оценка действиям сотрудников спортивного комплекса.

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#смерть
#тренировки
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В Курске неизвестные спрятали гранаты в разломе дерева
Shot: силовики обнаружили схрон боеприпасов в стволе дерева в Курске
24 ноября 2023, 20:48

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон боеприпасов, запрятанный в стволе дерева недалеко от автозаправочной станции в Курске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий о незаконном обороне боеприпасов силовики обнаружили тайник. Он располагался в разломе лиственницы. Оттуда была изъята боевая граната РГД-5, которая была полностью готова к применения. Однако полицейские утверждают, что там находилось другое вооружение. 

После обнаружения тайника сотрудники правоохранительных органов обследовали территорию около АЗС, рядом с которой располагался схрон. В данный момент силовики занимаются поиском хозяина тайника и вооружения. 

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#полицейские
#курская область
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ФСБ в Петербурге задержала полковника юстиции Шиховцова
24 ноября 2023, 20:40

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Санкт-Петербурге задержали начальника следственного отдела, полковника юстиции Игоря Шиховцова, об этом сообщает «Фонтанка».
Шиховцов был задержан сотрудниками Управления «М» Федеральной службы безопасности по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. 

Известно, что Шиховцова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В СМИ сообщили, что задержанный получил восемь миллионов рублей за некую услугу, связанную с уголовным делом, находившимся а работе его отдела. 

Отмечается, что в ближайшее время Следственный комитет возбудит уголовное дело в отношении Шиховцова.

Других подробностей происшествия пока что не приводится.

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#следственный комитет
#уголовное взятка
#санкт-петербург
#фсб
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Сорвавшийся с поводка бультерьер покусал в Подмосковье четырёхлетнюю девочку и её мать
24 ноября 2023, 20:25

Фото: Istockphoto / MG_54

Полицейские выясняют обстоятельствах нападения собаки на маленькую девочку в Одинцовском городском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД.
«В дежурную часть поступило заявление от местной жительницы о том, что собака покусала её несовершеннолетнюю дочь. Сотрудники полиции установили, что у дома в посёлке ВНИИССОК мужчина выгуливал своего бультерьера. Хозяин не удержал поводок, и домашний питомец покусал четырёхлетнюю девочку и женщину, сопровождавшую её на прогулке», – говорится в сообщении. 
Уточняется, что обе пострадавшие госпитализированы. 
 
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У матери, жившей с трупами своих детей, есть ещё дети, сообщила омбудсмен Соколова
Омбудсмен Соколова: в семье, где умерли трое детей, воспитывались ещё двое
24 ноября 2023, 20:25

Фото: iStock/artolympic

В многодетной семье из Псковской области, где были найдены мёртвыми трое детей, воспитывались ещё два ребёнка. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила детский омбудсмен по региону Наталия Соколова.
Напомним, что в пятницу, 24 ноября, СУСК РФ по Псковской области сообщило, что в квартире и в частном доме были найдены тела троих детей: восьмилетней девочки и мальчиков 2019 и 2023 годов рождения. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве несовершеннолетних. Следователями была задержана 34-летняя мать детей, которая подозревается в совершении убийств. 

Органы системы профилактики в отношении многодетной семьи предоставили данные о том, что в семье воспитываются ещё двое детей. Соколова отметила, что в настоящее время решается вопрос из дальнейшего жизнеустройства и оказания медицинской и психологической помощи. 

Также специалист отметила, что случившееся – это «страшное событие».

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#семья
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В Башкирии мать и двое детей погибли, когда их автомобиль упал с моста в реку
24 ноября 2023, 20:06

Фото: iStock/Matt Anderson

В Башкирии женщина и двое её детей погибли при падении автомобиля с моста в реку, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
По предварительным данным, в Белорецком районе управлявшая автомобилем женщина переезжала реку Белую по пешеходному мосту, однако, в определённый момент машина съехала с моста и упала в реку. 

В результате, женщина и двое детей пяти и семи лет скончались.

На место происшествия выехал межрайонный прокурор Филюс Гаиткулов для координации работ по установлению всех дополнительных деталей трагедии. 

23 ноября на 202 км автодороги Чебаркуль —Уйский — Сурменево — Магнитогорск при столкновении двух легковых автомобилей погибла пятимесячная девочка. Остальные участники ДТП получили травмы разной степени тяжести.

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СК: В Сочи арестовали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены
24 ноября 2023, 19:55

Фото: iStock/tiero

В Сочи арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве бывшей жены при их совместном ребёнке, об этом сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю.
По информации следствия, 23 ноября подозреваемый пришёл в квартиру к бывшей супруге, где также проживал их совместный ребёнок. Мужчина нанёс бывшей жене несколько ударов молотком, а затем добил её ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте. 

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. Он признал свою вину и рассказал следователям подробности убийства. 

Как уточнили в СК, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил подозреваемого под стражу.

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Мизулина заявила, что против певца Шарлота возбудили три уголовных дела
24 ноября 2023, 19:48

Фото: iStock/simpson33

Против российского исполнителя Эдуарда Шарлота возбудили три уголовных дела, об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.
«В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено 2 уголовных дела по ч.4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», а также уголовное дело по статье 148 УК РФ - «Оскорбление чувств верующих», - написала общественный деятель в своём Telegram-канале.

После этого стало известно, что в начале декабря Шарлота этапируют из Петербурга в Самару, где исполнитель прописан. В северной столице он отбывает административный арест по делу о мелком хулиганстве. Его арестовали после того, как Шарлот на камеру сжёг свой российский паспорт и разместил это видео в интернете.

При этом, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следят ли в правительстве за ситуацией вокруг Шарлота, заявил, что даже не знает, кто он такой.

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