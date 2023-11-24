СК возбудил дело после нападения собаки на женщину с ребёнком в Одинцове

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после того, как бойцовая собака напала на четырёхлетнего ребенка и его няню в Одинцовском городском округе. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.