СК возбудил дело против украинской журналистки Соколовской за фейки о ВС РФ

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Возбуждено уголовное дело в отношении украинской журналистки Янины Соколовской, которая, по версии следствия, распространяла фейки о российской армии.
По данным следствия, Янина Соколовская весной прошлого года публично распространяла в открытом доступе в Telegram-канале под видом достоверных сообщений ложную информацию о действиях ВС РФ.
Ранее сообщалось, что ФСБ обвиняет социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан Минюстом РФ иноагентом) в призывах к терроризму с использованием интернета.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката Кагарлицкого Сергея Ерохова. По вменяемой статье Борису Кагарлицкому может грозить до 7 лет лишения свободы. Адвокат сообщил, что социолог свою вину не признает.
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Ранее сообщалось, что ФСБ обвиняет социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан Минюстом РФ иноагентом) в призывах к терроризму с использованием интернета.
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Мария Фирсова