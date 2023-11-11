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СК возбудил уголовное дело о теракте после схода вагонов в Рязанской области

11 ноября 2023, 20:02
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после схода вагонов грузового поезда с рельсов в Рязанской области. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Теракт» и «Незаконные приобретение взрывных устройств». По совокупности злоумышленникам может грозить более двадцати лет колонии.

Ранее сообщалось, что 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Инцидент произошел около 7 утра 11 ноября на перегоне «Рыбное – Блок пост». Причина происшествия — незаконное вмешательство посторонних лиц в деятельность железнодорожного транспорта. На месте работают сотрудники спецслужб и спасатели.

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В Рязанской области сошли с рельсов 19 грузовых вагонов
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В Свердловской области в драке у винного магазина погибла женщина
11 ноября 2023, 19:22

Фото: istockphoto/Motortion

В городе Ревда Свердловской области у магазина «Красное и белое» произошел конфликт между покупателями, перешедший в драку. В результате потасовки погибла женщина.
По словам очевидцев, ссора между мужчиной и женщиной началась еще внутри магазина. Затем конфликтующие вышли на крыльцо, передает «КП - Екатеринбург». Там мужчина нанес противнице несколько ударов, а затем сильно толкнул. Женщина упала и уже не поднималась. Мужчина же сел в машину и уехал.

Подъехавшие медики, которых вызвали очевидцы происшествия, пытались реанимировать пострадавшую, но было уже поздно — женщина умерла. В деталях инцидента разбираются следователи совместно с сыщиками уголовного розыска. Полиция ищет виновника смерти женщины и опрашивает свидетелей. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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Поезд насмерть сбил 83-летнюю женщину в Подмосковье
«Сапсан» из Петербурга насмерть сбил женщину на станции Алабушево
11 ноября 2023, 19:07

Фото: iStock/aapsky

Ехавший из Петербурга в Москву поезд насмерть сбил 83-летнюю женщину, переходившую пути на железнодорожной станции Алабушево в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
По предварительной информации, женщина переходила через пути и не заметила красный сигнал светофора, который предупреждал о приближении поезда. Сотрудники СК РФ проводят проверку.

Ранее сообщалось, что 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Инцидент произошел около 7 утра 11 ноября на перегоне «Рыбное – Блок пост». Причина происшествия — незаконное вмешательство посторонних лиц в деятельность железнодорожного транспорта. На месте работают сотрудники спецслужб и спасатели. 

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#инцидент
#происшествия
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Сына хоккеиста Зимина обокрали почти на миллион рублей
11 ноября 2023, 18:01

Фото: iStock/sqback

В Москве у сына советского двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира по хоккею Евгения Зимина украли золотой браслет стоимостью порядка 900 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
О пропаже драгоценности мужчина заявил в полицию 9 ноября. По его словам, последний раз он видел браслет на прикроватной тумбе в своем доме, на данный момент, по причине семейных обстоятельств, Евгений проживает у друга. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Ярославле ограблен певец Авраам Руссо. Происшествие случилось во время частного концерта Руссо. 

После выступления певец обнаружил, что заднее боковое стекло машины разбито. Из автомобиля пропали ценные вещи: концертный костюм, фен, пару браслетов, кольца и кулон.

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#мужчина
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#преступники
#украшения
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Сотрудники двух московских офисов устроили кровавую разборку в бизнес-центре
11 ноября 2023, 14:15

Фото: istockphoto/jacoblund

Сотрудники двух компаний, расположенных по соседству, сошлись в рукопашной схватке. Офисы расположены в башне «Федерация» в деловом центре «Москва-сити».
Ссора между менеджерами фирм началась из-за обвинений в мошенничестве. Началось все четыре месяца назад, когда у компании «Завод ПСМ», специализирующейся на инжиниринге и производстве электростанций, появился «замечательный сосед» — загадочная фирма «Стратегия», сообщает телеграм-канал Baza. Ребята как-то сразу показались подозрительными, поэтому инженеры решили за ними повнимательнее последить. Один из сотрудников как-то увидел, как клиентка отдает менеджеру стратегии крупную сумму денег. После этого он спросил женщину, осознанно ли она это делает.

На следующий день выяснять отношения в офис компании «Завод ПСМ» пришли два работника «Стратегии» весьма крепкого телосложения. Они настойчиво попросили соседей не лезть в их бизнес. Оказалось, компания предлагает населению выгодно вложиться через них в криптовалюту. Также руководители «Стратегии» нажаловались владельцу офиса и управляющей компании. Гендиректор же «Завода ПСМ» пообещал написать заявление в полицию.



К вечеру ситуация накалилась. Сотрудники двух компаний сначала переругались между собой в лифте. Потом, как рассказал гендиректор строительной фирмы, к ним в офис пришли 16 работников стратегии и напали на троих его менеджеров — остальной персонал к тому времени разошелся по домам. Побоище закончилось разбитыми головами, сломанными челюстями и ушибами ребер. Пострадавшие уже написали заявление в полицию. Проводится проверка.

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#заявление
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План «Перехват» объявлен в Рязани после схода с рельсов грузового состава
11 ноября 2023, 12:45

Фото: istockphoto/Diyana Georgieva

Полицейские Рязани разыскивают возможных организаторов диверсии на железной дороге, в результате которой 19 вагонов грузового состава сошли с рельсов. В городе объявлен план «Перехват».
Как сообщает телеграм-канал Mash, территория рядом с местом ЧП оцеплена, саперы обследуют железнодорожные пути на предмет наличия других самодельных взрывных устройств. Также работают кинологи с собаками. По результатам проведенной проверки региональное Следственное управления СК России назвало причиной аварии вмешательство посторонних лиц в деятельность железнодорожного транспорта.

Сразу после катастрофы можно было предположить, что железнодорожные пути перед составом были взорваны. Об этом говорили пробитые лобовые стела в окнах кабины машиниста локомотива. В настоящее время для устранения последствий аварии к месту событий направлены два дополнительных восстановительных поезда. В разборе завалов задействованы более 300 рабочих.

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В Рязанской области сошли с рельсов 19 грузовых вагонов
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#поезда
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#кинологи
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#ск
#железная дорога
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«Вмешались посторонние»: в РЖД назвали причины схода 19 вагонов с рельсов под Рязанью
В Рязанской области грузовой поезд сошел с рельсов из-за «вмешательства посторонних»
11 ноября 2023, 12:33

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Причина схода 19 вагон состава с рельсов в Рязанской области — незаконное вмешательство посторонних лиц в деятельность железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Отмечается, что для разбора завалов привлекли больше 250 железнодорожников. В ближайшее время на помощь ожидаются ещё пятьдесят. 

На месте происшествия работают кинологи. Повреждённое полотно грузят на тепловозы.

Напомним, 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Инцидент произошел около 7 утра на перегоне «Рыбное – Блок пост». Помощник машиниста получил травмы, ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб и спасатели. Туда же отправлены восстановительные поезда.

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#спасатели
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#поезда
#прокуратура
#кинологи
#пост
#травмы
#инцидент
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Сосед-педофил напал на восьмилетнюю девочку в лифте подмосковной многоэтажки
11 ноября 2023, 12:19

Фото: iStock/SB Arts Media

Сосед-педофил напал на восьмилетнюю девочку в лифте подмосковной многоэтажки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что инцидент произошел в посёлке Калининец Наро-Фоминского городского округа. Девочка ехала на занятия в музыкальную школу, спустя время после того, как она зашла в лифт, к ней присоединился неизвестный мужчина. Как только двери лифта закрылись, извращенец набросился на второклассницу, схватил её за ягодицы и стал целовать лицо.

На первом этаже пострадавшей девочке удалось вырваться, в ужасе она выбежала на улицу. Возвращаться домой ребенок не решился, поэтому добежал до музыкальной школы и оттуда позвонил родителям и всё рассказал. Они вызвали полицию.

Отмечается, что педофила задержали спустя несколько часов. Преступником оказался 42-летний мужчина, который проживает в этом же подъезде. Как стало известно, ранее он был многократно судим за кражу. Ему грозит 20 лет тюремного срока.

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В Рязанской области сошли с рельсов 19 грузовых вагонов

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#ребёнок
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#инцидент
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Прокуратура проводит проверку из-за схода вагонов с минудобрениями под Рязанью
11 ноября 2023, 10:42

Фото: iStock/vladans

Сотрудниками прокуратуры организована проверка по факту схода вагонов грузового поезда с минеральными удобрениями. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Для координации действий контролирующих и следственных органов на место происшествия выехал рязанский транспортный прокурор Алексей Сидоров.

Напомним, 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Инцидент произошел около 7 утра на перегоне «Рыбное – Блок пост». Помощник машиниста получил травмы, ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб и спасатели. Туда же отправлены восстановительные поезда.

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#травмы
#инцидент
#происшествия
#прокуратура
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В Рязанской области сошли с рельсов 19 грузовых вагонов
11 ноября 2023, 10:05

Фото: iStock/denisgo

19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московских железных дорог.
Отмечается, что инцидент произошел около 7 утра на перегоне «Рыбное – Блок пост». Помощник машиниста получил травмы, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники спецслужб и спасатели. Туда же отправлены восстановительные поезда.

Ранее сообщалось, что в деревне Кутьино недалеко от Подольска Московской области произошло обрушение пролета автомобильного моста, который проходит через реку Пахра. Согласно сообщению, в момент обрушения по мосту ехал автомобиль. При обрушении моста под Подольском пострадала 60-летняя женщина, которая была за рулём рухнувшей в дыру «Шкоды». 

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