СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в торговом центре «Времена года»

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Производство начато по статье об оказании небезопасных услуг. На месте работают следователи и криминалисты.
Об этом сообщает "Москва24".
Четверо погибших в московском ТЦ, где прорвало трубу с кипятком, оказались сотрудниками супермаркета «Глобус Гурмэ»
Горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. Госпитализированы 4 человека. Ещё 20 людям медики оказали помощь на месте.
Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании оставались заблокированные люди. Спасатели пытались найти место, где перекрывается труба. Один человек без вести пропал. Позже его обнаружили: он кричал о помощи, но спасатели не могли к нему подобраться из-за пара.
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Четверо погибших в московском ТЦ, где прорвало трубу с кипятком, оказались сотрудниками супермаркета «Глобус Гурмэ»
Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании оставались заблокированные люди. Спасатели пытались найти место, где перекрывается труба. Один человек без вести пропал. Позже его обнаружили: он кричал о помощи, но спасатели не могли к нему подобраться из-за пара.
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Мария Фирсова