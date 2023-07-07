СК возбудил уголовное дело по факту гибели шести человек на заводе «Промсинтез»

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В городе Чапаевск Самарской области возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек в результате взрыва на предприятии «Промсвязь», сообщили в Telegram-канале регионального Следственного комитета.
«В дневное время на территории завода в городе Чапаевске Самарской области во время ремонтных работ в результате нарушения правил безопасности пострадали восемь человек, шесть из них погибли, еще двоим оказывается необходимая медицинская помощь», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Следователи проводят все дополнительные проверки и устанавливают виновных, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
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