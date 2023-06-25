СК возбудил уголовное дело по факту пропажи троих детей в Приморье

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По информации следствия, дети в возрасте от 8 до 12 лет ушли купаться на реку без присмотра взрослых. Один из них начал тонуть, и тогда ребята кинулись спасать друга, однако, их унесло течением. До настоящего момента местонахождение несовершеннолетних остается неизвестным.
Сейчас на месте исчезновения работает группа следователей, а также отряд МЧС. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в городе Сагино американского штата Мичиган уличная вечеринка закончилась смертоносной стрельбой.