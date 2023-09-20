СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Балашихе

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома.
В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир. Всё ещё наблюдается задымление.
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