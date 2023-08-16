СК возбудил уголовное дело против мужчин, который избил барменшу в кафе на Камчатке

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Уголовное дело возбудили против мужчины, который жестоко избил сотрудницу кафе в селе Сокоч на Камчатке, сообщили представители Следственного комитета по региону.
Напомним, ранее полиция задержала повара Дмитрия Рязанова, именно его подозревают в избиении барменши в кафе. Выяснилось, что Рязанов уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2005 году он также жестоко избил женщину в Краснодаре возле кафе «Берег».
К счастью, рецидивиста смогли оттащить от девушки очевидцы, и он не избил ее до смерти. Сразу после совершенного преступления Рязанов скрылся и был задержан правоохранителями сутки спустя.
Сейчас с задержанным работают следователи, совсем скоро ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.
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«Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего ранее судимого мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сотрудник кафе на почве возникшей агрессии в отношении 39-летней женщины, работающей в указанном заведении, с силой нанес ей множественные удары руками и ногами в область головы», - прокомментировали ситуацию представители СК.
Сейчас с задержанным работают следователи, совсем скоро ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.
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Евгения Парфентьева