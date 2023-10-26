СК завел дело после отравления 15 детей на цирковом фестивале в Перми

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Сотрудники Следственного комитета возбудили дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, после отравления участников фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов в Перми. Об этом сообщили в региональном следственном управленим СК РФ.
По информации ведомства, ухудшение состояния здоровья было зафиксировано у детей-участников возрастом от 8 до 17 лет. На месте инцидента работают следователи и полицейские, происходит проверка документов и допрос свидетелей.
Напомним, у 15 участников фестиваля диагностирован норовирус, они находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Сообщается, что дети завтракали и ужинали там, где проживали — в гостинице «Профсоюзная».
Ранее сообщалось, что в детском оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Бурятии произошло массовое отравление детей.
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В детском лагере «Байкальский бор» произошло массовое отравление детей
Напомним, у 15 участников фестиваля диагностирован норовирус, они находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Сообщается, что дети завтракали и ужинали там, где проживали — в гостинице «Профсоюзная».
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Екатерина Коршунова