СК завел уголовное дело из-за стрельбы по полицейским под Истрой

Возбуждено уголовное по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в поселке «Шервуд» под Истрой, где забаррикадировавшийся в коттедже мужчина угрожал участковому и стрелял в правоохранителей из окон. Об этом сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.