СК завел уголовное дело из-за стрельбы по полицейским под Истрой

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Возбуждено уголовное по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в поселке «Шервуд» под Истрой, где забаррикадировавшийся в коттедже мужчина угрожал участковому и стрелял в правоохранителей из окон. Об этом сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.
Отмечается, что мужчина находится в неадекватном состоянии. По словам злоумышленника, проникнуть в дом ему приказал Бог.
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