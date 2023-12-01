СК: Житель Кузбасса привязал бывшую жену к дереву за отказ возобновить отношения

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Житель Кузбасса привязал свою бывшую супругу к дереву, когда та отказалась возобновить с ним отношения, об этом сообщает Следственный комитет по Кемеровской области.
По информации следствия, в ноябре 2023 года 25-летний житель Кузбасса гулял по лесу со своей бывшей женой. Он предложил ей возобновить отношения, однако, она отказалась. Тогда он скрутил её и привязал к дереву с помощью автомобильных пусковых проводов и скотча к дереву. После этого он сел в машину и уехал, а некоторое время спустя вернулся, освободил её и отвёз домой.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы человека. Отмечается, что он сотрудничает со следствием.
В отношении потерпевшей назначена медицинская экспертиза.
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Евгения Парфентьева