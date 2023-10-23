СК: Житель Омска убил беременную возлюбленную из-за музыкальной колонки

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Житель Омска убил свою беременную девушку, когда она пожаловалась на неработающую музыкальную колонку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу СК по региону.
По информации следствия, 21 октября 35-летний омич и его 18-летняя беременная подруга выпивали в компании друзей. Мужчины отлучились, а когда вернулись - девушка пожаловалась, что музыкальная колонка плохо работает. Это разозлило её партнёра, он повалил её на пол и начал жестоко избивать.
Как отметили свидетели трагедии, мужчина прыгал на животе беременной и кричал, что она не достойна быть матерью его ребенка.
От полученных травм женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство беременной», подозреваемый задержан.
Отмечается, что ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за нанесение тяжкого вреда здоровью. Это преступление он сперва пытался скрыть, перетащив тело убитой возлюбленной в надворную постройку.
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Как отметили свидетели трагедии, мужчина прыгал на животе беременной и кричал, что она не достойна быть матерью его ребенка.
Отмечается, что ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за нанесение тяжкого вреда здоровью. Это преступление он сперва пытался скрыть, перетащив тело убитой возлюбленной в надворную постройку.
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Евгения Парфентьева