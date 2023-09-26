СК: Жительницу Пензы приговорили к 10 годам за попытку убить собственного внука

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Пензенский суд приговорил 45-летнюю местную жительницу к 10 годам лишения свободы за покушение на 10-месячного внука. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета в своём Telegram-канале.
Как установили следователи, в марте 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая решила убить собственного 10-месячного внука, раздражавшего её своим криком. Матери мальчика она планировала сказать, что тот задохнулся во сне.
Женщина обхватила ногами шею ребёнка и начала сдавливать, но была остановлена своей дочерью, которая как раз в этот момент вошла в комнату.
«Вступившим в законную силу приговором суда ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщили в СК. Также в ведомстве добавили, что женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и продажу наркотиков.
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Артем Путинцев