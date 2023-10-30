СК: Жителя Удмуртии арестовали за расправу над 60-летним отчимом

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В Удмуртии арестовали мужчину, который зарезал своего 60-летнего отчима, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на СКР.
По информации следствия, 27 октября между 43-летним обвиняемым и 60-летним отчимом возник бытовой конфликт, на почве взаимной неприязни, в результате которого пасынок ударил мужчину ножом в живот и бедро.
От полученных травм мужчина скончался.
На 43-летнего мужчину возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Суд Удмуртии уже принял решение об аресте обвиняемого.
При этом, следователям предстоит провести еще ряд необходимых экспертиз: медицинскую, криминалистическую и психиатрическую судебную.
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От полученных травм мужчина скончался.
При этом, следователям предстоит провести еще ряд необходимых экспертиз: медицинскую, криминалистическую и психиатрическую судебную.
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Евгения Парфентьева