Скелет, пролежавший в квартире пять лет, нашли при ремонте в Москве

Фото: iStock/Tennessee Witney
Скелет человека, который пролежал пять лет в квартире в Брошевском переулке в Москве, был обнаружен в процессе ремонта. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что житель дома делал ремонт и случайно уронил инструмент на балкон квартиры ниже, в результате чего обнаружил на балконе труп. Мужчина обратился в полицию.
Скелетированный труп человека доставили в морг. Возраст на момент смерти определить не удалось, однако выяснилось, что смерть наступила около 5 лет назад.
По факту инцидента проводится проверка.
Напомним, ранее в подмосковном Раменском маньяк-форточник пробрался в частный дом и пытался изнасиловать спящую женщину. По предварительным данным, мужчина проследил за 40-летней женщиной и около 5 утра пробрался к ней в дом в деревне Дурниха. Пострадавшая пыталась отбиться, тогда преступник применил силу и вновь попытался совершить половой акт.
Читайте также:
Маньяк-форточник пытался изнасиловать спящую женщину в Раменском
Двух мальчиков засосало в водопропускную трубу в Приморье
Шестилетняя девочка утонула, пока ее родители пили алкоголь на берегу
Скелетированный труп человека доставили в морг. Возраст на момент смерти определить не удалось, однако выяснилось, что смерть наступила около 5 лет назад.
Напомним, ранее в подмосковном Раменском маньяк-форточник пробрался в частный дом и пытался изнасиловать спящую женщину. По предварительным данным, мужчина проследил за 40-летней женщиной и около 5 утра пробрался к ней в дом в деревне Дурниха. Пострадавшая пыталась отбиться, тогда преступник применил силу и вновь попытался совершить половой акт.
Читайте также:
Маньяк-форточник пытался изнасиловать спящую женщину в Раменском
Двух мальчиков засосало в водопропускную трубу в Приморье
Шестилетняя девочка утонула, пока ее родители пили алкоголь на берегу
Екатерина Коршунова