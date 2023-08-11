Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Скелет, пролежавший в квартире пять лет, нашли при ремонте в Москве

Скелет, пролежавший в квартире пять лет, нашли при ремонте в Москве

11 августа 2023, 14:09

Фото: iStock/Tennessee Witney

Скелет человека, который пролежал пять лет в квартире в Брошевском переулке в Москве, был обнаружен в процессе ремонта. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что житель дома делал ремонт и случайно уронил инструмент на балкон квартиры ниже, в результате чего обнаружил на балконе труп. Мужчина обратился в полицию.

Скелетированный труп человека доставили в морг. Возраст на момент смерти определить не удалось, однако выяснилось, что смерть наступила около 5 лет назад.


По факту инцидента проводится проверка.

Напомним, ранее в подмосковном Раменском маньяк-форточник пробрался в частный дом и пытался изнасиловать спящую женщину. По предварительным данным, мужчина проследил за 40-летней женщиной и около 5 утра пробрался к ней в дом в деревне Дурниха. Пострадавшая пыталась отбиться, тогда преступник применил силу и вновь попытался совершить половой акт.

Читайте также:

Маньяк-форточник пытался изнасиловать спящую женщину в Раменском

Двух мальчиков засосало в водопропускную трубу в Приморье

Шестилетняя девочка утонула, пока ее родители пили алкоголь на берегу
#проверка
#смерть
#алкоголь
#квартиры
#дом
#ремонт
#балкон
#труп
#родители
#возраст
#мужчина
#дома
#девочка
#маньяк
Читайте нас в
Прокуратура начала проверку после гибели двух детей в Приморье
11 августа 2023, 14:45

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Представитель прокуратуры Приморья сообщил, что по факту гибели двух детей началась проверка. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что представитель прокуратуры региона подтвердил факт гибели детей. По данным ведомства, поиски мальчиков длились около двух часов. 

Сообщается, что прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств трагедии. 

В 6 муниципалитетах Приморского края действует режим ЧС из-за паводка, который нахлынул на регион под воздействием тайфуна «Ханун».

Напомним, в Приморском крае в селе Дальзаводское Хорольского района поток воды затянул в трубу двух братьев 10 и 12 лет, в результате чего дети погибли. Мальчики пропали днем 11 августа. Дети играли у обочины. Одного из мальчиков затянуло в водопропускную трубу потоком воды, которая разлилась в результате паводка. Второй ребенок поспешил на помощь, но тоже погиб.

Читайте также:

Двух мальчиков засосало в водопропускную трубу в Приморье

Скелет, пролежавший в квартире пять лет, нашли при ремонте в Москве

Маньяк-форточник пытался изнасиловать спящую женщину в Раменском
#дети
#ребёнок
#помощь
#прокуратура
#поиски
#контроль
#регион
#чс
#режим
Читайте нас в
12 домов после взрыва в Сергиевом Посаде получают горячую воду по временной схеме
11 августа 2023, 14:19

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

Для 12 многоквартирных домов, оставшихся без горячей воды после взрыва в Сергиевом Посаде, нашли временную схему – подключили их к мобильной котельной. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Котельная разрушена в результате взрыва. Она относилась к заводу и не была в собственности муниципалитета. Без горячей воды остались 12 домов. Нашли временную схему – подключили МКД к мобильной котельной. Где-то горячая вода уже есть, в других домах появится в ближайшие часы. До 1 сентября переключим эти дома на действующую котельную рядом», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.  
Он добавил, что до начала отопительного сезона власти Подмосковья вместе с Газпромом установят рядом с взорванной котельной блочно-модульные котельные. Они обеспечат теплом и дома, и завод.
 
В среду утром в арендованном здании предприятия пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. Погибла женщина. К медикам обратились более 80 человек, в реанимации остаются пять. Восемь числятся пропавшими без вести.
 
Воробьёв объявил, что региональные выплаты семьям погибших составят 2 млн рублей, тяжело раненым, которые сейчас в реанимации, – 500 тыс рублей. Госпитализированные с переломами получат по 300 тыс, а получившие лёгкие травмы – по 100 тыс рублей.

Читайте также:

Воробьёв: поврежденные при взрыве квартиры в Сергиевом Посаде будут восстановлены

Воробьёв рассказал о повреждениях в Сергиевом Посаде после взрыва

Семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей
 

#сергиев посад
#взрыв
#чп
#котельная
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
Читайте нас в
Останки более чем 200 человек извлекли при раскопках лагеря «Дулаг-102» в Ленобласти
В Ленобласти эксгумировали останки более 200 человек при раскопках концлагеря «Дулаг-102»
11 августа 2023, 14:06

Фото: iStock/David_Bokuchava

Останки более чем 200 человек извлекли из массового захоронения, которое, предположительно, принадлежало концентрационному лагерю «Дулаг-102», сообщил командир поискового отряда "Зов партизан" Александр Гринев.
Напомним, Утром 7 августа поисковые отряды обнаружили в городе Волосово Ленинградской области массовое захоронение. Как стало известно, во времена Великой Отечественной войны на этом месте находился фашистский концлагерь «Дулаг-102». По информации историков, за годы войны в этом лагере погибли более шести тысяч человек от голода, пыток и избиений.

«На данный момент у нас подняты более 200 тел. Впереди осень, впереди зима, консервировать данное захоронение мы бы не хотели», - прокомментировал ситуацию Гринев. 

Читайте также:

Марочко: На Купянском направлении обнаружены стихийные захоронения ВСУ

В Самарской области мужчина привез окровавленную тушу коровы к зданию администрации

Марочко: В ЛНР обнаружили массовое захоронение украинских солдат


 
 
 
#великая отечественная война
#лагерь
Читайте нас в
Водитель автобуса выстрелил в пассажира за просьбу подъехать к остановке
В Новокузнецке водитель автобуса выстрелил в ногу пассажиру
11 августа 2023, 13:56

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Новокузнецке водитель автобуса выстрелил в ногу пассажиру, когда тот попросил его подъехать к остановке, сообщает vse42.ru.
По информации СМИ, автобус стоял на конечной остановке и не начинал забирать пассажиров. Один мужчина стал возмущаться и попросил водителя все же начать маршрут. В этот момент водитель автобуса вышел из кабины, выстрелил мужчине в ногу, сел назад и уехал.

Известно, что пострадавший обратился в полицию, однако, о его нынешнем состоянии, после выстрела в ногу, ничего не сообщается.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее в Балашихе мужчина начал стрелять во дворе жилого дома после ссоры с двумя другими людьми.

Читайте также:

NYP: В США собака запустила гольфкар, который сбил четырехлетнюю девочку

Шестилетняя девочка утонула, пока ее родители пили алкоголь на берегу

В Великобритании беременная женщина приняла схватки за расстройство желудка
 
#автобус
#выстрел
#пассажир
#полиция
Читайте нас в
Маньяк-форточник пытался изнасиловать спящую женщину в Раменском
11 августа 2023, 13:48

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В подмосковном Раменском маньяк-форточник пробрался в частный дом и пытался изнасиловать спящую женщину. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, мужчина проследил за 40-летней женщиной и около 5 утра пробрался к ней в дом в деревне Дурниха. Пострадавшая пыталась отбиться, тогда преступник применил силу и вновь попытался совершить половой акт.

Сообщается, что жертва смогла позвонить в полицию. По информации SHOT, был задержан 26-летний Буныоджон Маматкулов, который находился в России без регистрации. 

Напомним, ранее в Приморском крае в селе Дальзаводское Хорольского района поток воды затянул в трубу двух братьев 10 и 12 лет, в результате чего дети погибли. Сообщается, что мальчики пропали днем 11 августа. Дети играли у обочины. Одного из мальчиков затянуло в водопропускную трубу потоком воды, которая разлилась в результате паводка. Второй ребенок поспешил на помощь, но тоже погиб.

Читайте также:

Двух мальчиков засосало в водопропускную трубу в Приморье

В Челябинской области задержали учителя за изнасилование третьеклассницы

Шестилетняя девочка утонула, пока ее родители пили алкоголь на берегу
#дети
#ребёнок
#помощь
#алкоголь
#дом
#родители
#учителя
#мужчина
#девочка
#изнасилование
#женщина
Читайте нас в
Собака, управляя гольфкаром, сбила четырехлетнюю девочку
NYP: В США собака запустила гольфкар, который сбил четырехлетнюю девочку
11 августа 2023, 13:26

Фото: iStock/Tatyana Consaul

Собака в городе Вестленд США случайно запустила гольфкар и сбила четырехлетнюю девочку, сообщает The New York Post.
По информации СМИ, виновница происшествия принадлежала отделу пожарной безопасности Вестленда. Она забралась в пустующий гольфкар, а затем спрыгнула на пол, усевшись на педаль газа. Машина поехала, а владельцы собаки не смогли ее догнать. Гольфкар сбил четырехлетнюю девочку, проехав прямо по ее ноге. 

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и осмотрели девочку. Выяснилось, что ребенок сильно испугался, однако, к счастью, серьезных травм не получил. От госпитализации отказалась мать пострадавшей, а уже спустя недолгое время девочка продолжила играть и есть попкорн.

Читайте также:

В Екатеринбурге семилетний мальчик, вернувшись из летнего лагеря, рассказал о насилии

В Кургане водитель насмерть сбил женщину с ребенком на руках на пешеходном переходе

​В Таиланде семиклассница родила в туалете и выбросила младенца в мусорное ведро 
#собака
#сша
#ребёнок
Читайте нас в
В Москве началась эвакуация в ТЦ Метрополис
11 августа 2023, 12:51

Фото: istockphoto/seiki14

По громкоговорителю посетителей торгового центра оповестили о чрезвычайной ситуации и попросили покинуть здание.
Торговый центр располагается на Ленинградском шоссе. «Осторожно, Москва» пишет, что к месту едут оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково сняты все ограничения на полеты гражданских судов, работа продолжается в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В 10.50 аэропорт возобновил работу в штатном режиме. После временного ограничения на полеты в аэропорту Внуково первым приземлился рейс из Грозного. Напомним, над московским аэропортом Внуково временно было закрыто небо, предположительно, из-за беспилотника. Экстренные службы объявили режим «Ковер». По предварительной информации, БПЛА замечен районе Кубинки и летел в сторону Москвы. Несколько рейсов было задержано на прилет и на вылет.

Читайте также:

Аэропорт Внуково возобновил свою работу в штатном режиме

В сети появились кадры разбившегося в Москве БПЛА, который повис на дереве

Обломки беспилотника нашли на территории московской больницы
#эвакуация
#тц
#москва
Читайте нас в
Шестилетняя девочка утонула, пока ее родители пили алкоголь на берегу
В Санкт-Петербурге утонула шестилетняя девочка
11 августа 2023, 12:15

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Шестилетняя девочка утонула в Гореловском озере в Санкт-Петербурге, сообщил источник в правоохранительных органах «РИА Новости».
Судя по релизу ГСУСК по региону, трагедия произошла 10 августа. Взрослые распивали на берегу алкогольные напитки, когда мать вдруг заметила, что ребенка нет в поле видимости. Она побежала спасать дочь, вытащила ее из воды и отвезла в больницу. Однако, спасти девочку медики не смогли. По этому факту инициирована доследственная проверка.

Однако, источник СМИ комментирует это происшествие иначе:

«Из объяснений свидетелей следует, что потом все кинулись искать ребенка, ее тело вытащили из воды и пытались откачать, делали искусственное дыхание, но было поздно», - заявил собеседник «РИА».

Дело о смерти дошкольницы взяла под контроль прокуратура. 

Читайте также:

В Великобритании беременная женщина приняла схватки за расстройство желудка

В Челябинской области задержали учителя за изнасилование третьеклассницы

Страшная авария с участием трех автомобилей произошла в ЛНР
 
 
#ребёнок
#озеро
#смерть
#алкоголь
#прокуратура
Читайте нас в
Двух мальчиков засосало в водопропускную трубу в Приморье
11 августа 2023, 12:05

Фото: iStock/Motortion

В Приморском крае в селе Дальзаводское Хорольского района поток воды затянул в трубу двух братьев 10 и 12 лет, в результате чего дети погибли. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хорольского района.
Сообщается, что мальчики пропали днем 11 августа. Дети играли у обочины. Одного из мальчиков затянуло в водопропускную трубу потоком воды, которая разлилась в результате паводка. Второй ребенок поспешил на помощь, но тоже погиб.

На месте трагедии работают правоохранительные органы.

Напомним, ранее в Челябинской области полиция задержала школьного учителя по подозрению в изнасиловании восьмилетней ученицы. Третьеклассница рассказала маме о том, что её изнасиловал учитель русского языка и литературы. По словам девочки, насилие произошло на Касаргинском кладбище в деревне Касарги. Сейчас в деле разбираются следователи.

Читайте также:

В Челябинской области задержали учителя за изнасилование третьеклассницы

Обвиняемый в убийстве девочки белгородец объяснил свой поступок нехваткой женского внимания

В Омске заключенный взял в заложники и изнасиловал медсестру в колонии

#полиция
#учитель
#дети
#ребёнок
#помощь
#насилие
#следователи
#кладбище
#учителя
#изнасилование
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников