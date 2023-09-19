Скончалась актриса из фильма «Вам и не снилось» Любовь Майкова

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Советская актриса театра и кино Любовь Майкова ушла из жизни 18 сентября, передает «Российская газета», ссылаясь на данные о смерти актрисы, опубликованные на сайте «кино-театр.ру».
Майкова снималась в таких знаменитых картинах, как «Забытая мелодия для флейты», «Где находится нофелет?», «Салон красоты» и «Вам и не снилось…». С 1989 году советская актриса жила в Сиэтле, США.
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