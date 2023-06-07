Скончался актер фильмов «Слепой» и «Под созвездием Близнецов» Юрий Клипп

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Актер театра и кино Юрий Клипп скончался 7 июня от длительной болезни
В среду, 7 июня, скончался российский и советский актер Юрий Клипп. Об этом пишет ФАН со ссылкой на Театр-студию «Балаган».
Отмечается, что причиной смерти стало продолжительное течение болезни. Дата и место прощания с артистом будут объявлены позже.
Юрий Клипп играл в львовском Театре Советской Армии, Тамбовском и Новгородском театрах драмы и Таллиннском республиканском театре русской драмы. Актер также исполнял роли в фильмах «Гость», «Слепой», «Под созвездием Близнецов», «О любви и прочих неприятностях» и «Котовский».
Ранее стало известно, что в возрасте 79 лет скончалась режиссер Людмил Цветкова. Подробнее об этом читайте в материале Радио 1.
Отмечается, что причиной смерти стало продолжительное течение болезни. Дата и место прощания с артистом будут объявлены позже.
«Печальное известие пришло в наш дом. Скончался режиссер и педагог, актер Ярославского ТЮЗа, заслуженный артист России Юрий Аркадьевич Клипп», — сообщили в театре.
Юрий Клипп играл в львовском Театре Советской Армии, Тамбовском и Новгородском театрах драмы и Таллиннском республиканском театре русской драмы. Актер также исполнял роли в фильмах «Гость», «Слепой», «Под созвездием Близнецов», «О любви и прочих неприятностях» и «Котовский».
Ранее стало известно, что в возрасте 79 лет скончалась режиссер Людмил Цветкова. Подробнее об этом читайте в материале Радио 1.
Диана Аванесян