Скончался актёр Алексей Янин, переживший в 2015 году тяжёлый инсульт

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Актёр Алексей Янин, на счету которого более 30 ролей в фильмах и сериалах, скончался в возрасте 40 лет. Об этом сообщается на сайте Российского академического молодёжного театра (РАМТ), в котором около 20 лет служил артист.
В 2015 году у Янина случился тяжёлый инсульт, с последствиями которого он боролся последние восемь лет.
Место и время прощания с актёром пока не определено.
У него осталась жена Дарья Клюшникова, участника «Фабрики звёзд – 5» и сын Андрей.
Ранее сообщалось, что 31 августа в возрасте 64 лет скончалась советская и российская актриса Людмила Мелешко, известная по роли в сериале «Каменская-2». Последней ролью актрисы стала кинокартина режиссёра Дмитрия Астрахана «Тёмная ночь».
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Место и время прощания с актёром пока не определено.
У него осталась жена Дарья Клюшникова, участника «Фабрики звёзд – 5» и сын Андрей.
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Анастасия Чинкова